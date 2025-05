El apoyo de Junts al Gobierno abre la puerta al embargo de armas a Israel

Publicado por EFE / Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Junts da su apoyo a una iniciativa de Sumar, ERC y Podemos que permitiría el embargo del comercio de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como Israel, lo que permitirá su tramitación en las cámaras. Sólo PP y Vox han mostrado su rechazo a la iniciativa, en la que el diputado popular Pablo Hispán Iglesias ha visto la «última emboscada» entre socios del Gobierno y el parlamentario de Voz Alberto Asarta un «sesgo totalitario».

La propuesta pretende reformar la ley de 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso e introducir la figura del embargo para la venta, compra o intercambio de armas con países que vulneran gravemente el derecho internacional humanitario. Un debate que este martes ha acogido el Congreso apenas 24 horas antes de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska comparezca en esta misma cámara para dar cuenta del contrato con una empresa israelí de compra de millones de balas para la Guardia Civil y que el Gobierno acabó rescindiendo.

Ha sido Gerardo Pisarello, de Sumar, el encargado de defender la iniciativa, en una intervención en la que el socio del Gobierno no ha ocultado sus reproches al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por sus «medias verdades» y su «falso testimonio» porque pese a haber reconocido que Israel masacraba a los palestinos, por los puertos españoles siguen pasando armas con destino a ese país. A sus críticas no ha respondido la diputada socialista Caridad Rives, que ha puesto en valor el compromiso de Sánchez y del PSOE con Palestina y su rechazo a la masacre en la franja de Gaza.

El ‘sí’ de Junts despeja el camino a la toma en consideración de la norma, habida cuenta de que PSOE, ERC, EH Bildu y PNV también han asegurado que votarán a favor. Durante el debate, la portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, ha defendido que su grupo considera «necesario y oportuno» abrir un debate «serio y riguroso» sobre el nuevo papel que debe tener el control del comercio exterior de material de defensa como «herramienta para asegurar la paz». No obstante, ha pedido a los grupos que no usen la iniciativa como «arma política» ni «aquelarre partidista y demagógico» porque el debate del asunto «está lleno de contradicciones». «No he visto tanto entusiasmo en pedir que se evite la actividad para dar apoyo armamentístico y logístico a Hamás y Hezbolá», ha dicho, antes de garantizar que su grupo presentará enmiendas al texto.

El PP no respalda la admisión a trámite de la iniciativa, argumentando que se trata de un «pastiche jurídico que destila rancio antisemitismo», «va contra Israel» y es «puro pisoteo del Estado de Derecho». Como Vox, ha puesto el foco en las demandas contra Estados ante tribunales internacionales y ha criticado el «pastiche que lleva a confundir un mecanismo de resolución de controversias entre Estados, como es la CIJ, con órganos nacionales o internacionales de carácter penal, como el Tribunal Penal Internacional (TPI) o cualquier tipo de tribunal penal ‘ad hoc’, cuyo objetivo es la posible responsabilidad de individuos concretos». Además, ha arremetido contra Pedro Sánchez, y el Grupo Socialista.

"Si existen sospechas fundadas de crímenes de lesa humanidad, no se venden armas y punto. Embargar armas es desarmar la barbarie"