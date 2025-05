Feijóo podría gobernar si pacta con Vox aunque el 46,7 % cree que no es buen líder de la oposición

Casi ningún cambio. Todo sigue prácticamente igual. El PP sigue necesitando a Vox si quiere gobernar y Pedro Sánchez resiste todos los envites aunque su valoración se vea mermada por los casos de su esposa, Begoña Gómez, su hermano y Ábalos a los que hay que añadir ahora su ausencia del funeral del papa Francisco y la brecha abierta con Israel a cuenta de la compra de armas. Y aunque la desaprobación sobre su gestión en la dana (el 63,9 % la critica), el apagón (62,5 %), el caso de su esposa (64,7 %), su hermano David Sánchez (61,8 %) y José Luis Ábalos (73 %) es abrumadora, en la práctica apenas le pasaría factura en las urnas. De hecho, el PSOE baja apenas cuatro décimas en intención de voto respecto al anterior barómetro de DYM , en marzo, pierde 3 puntos respecto a las pasadas elecciones generales en julio de 2023 pese a todos los escándalos, las investigaciones judiciales y a la presión ejercida por el Partido Popular y se mantiene en una horquilla de entre 117 y 121 escaños. Además, es el político mejor valorado en las relaciones internacionales y se salva en su papel de líder del PSOE aunque no como presidente del Gobierno, en donde el 50,6 % de los encuestados por DYM lo valoran como malo o muy malo.

Su ausencia en el funeral del papa Francisco (criticada por el 63,6 % de los consultados) y sus pactos con Sumar, Podemos y los partidos nacionalistas (el 60,2 % lo reprueba) son las decisiones menos acertadas de Sánchez, según la encuesta, mientras que su viaje a China que desencadenó las criticas de Trump lo censura el 42,8 % frente al 38,1 % que lo ve bien y recibe el apoyo del 43 % frente al 41,3 % en su decisión de cancelar el pedido de munición israelí.

El PP experimenta un ligero crecimiento en intención de voto de cinco décimas pero no es suficiente para que su líder, Alberto Núñez Feijóo se convierta en presidente del Gobierno sin el concurso necesario de Vox, que también experimenta un crecimiento de tres décimas respecto al anterior sondeo que se recupera así del impacto que sufrió por su apoyo a las primeras medidas del Gobierno de Trump y la polémica de los aranceles. Aún así, el PP obtiene una horquilla de entre 153 y 157 escaños, que no le da para llegar solo a la Moncloa. Rebasa ampliamente la mayoría necesaria si suma sus diputados a los de Vox (entre 30 y 33). También Sumar baja ligeramente (0,1 %) mientras que Podemos, con el relanzamiento de Irene Montero como cabeza de lista, sube seis décimas aunque ambos partidos quedan muy lejos de los 31 escaños que obtuvieron en las generales y apenas suman juntos 16 escaños en el Congreso de los Diputados si se convocaran ahora mismo nuevos comicios. Salf, el partido de Alvise, desaparece del mapa político.

Feijóo se mantiene en primera posición en la valoración de líderes aunque no llega ni al aprobado (se queda en el 3,8), seguido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, de Sumar, Yolanda Díaz (con un 3,5), que pasa a Pedro Sánchez, en tercera posición (con un 3,4), lejos de su mejor valoración (un 4) obtenida en junio y julio de 2023. Y aunque Núñez Feijóo obtiene mejor valoración que Sánchez como posible presidente del Gobierno (36,6 frente al 33,4 con un 30 % de indiferentes), no sale muy bien parado en la valoración sobre su actuación y actividad políticas. El 46,7 % de los encuestados cree que su papel como jefe de la oposición al Gobierno es malo o muy malo (sólo le da un muy bien el 4,5 %), casi la mitad de los encuestados (el 49,6 %) cree que su liderazgo en el PP es malo o muy malo (sólo le da un muy bien el 7,1 %) y su papel en las relaciones internacionales se considera malo o muy malo por el 45,3 % de los consultados. La valoración no es mucho mejor sobre su papel en el apagón, que critica el 51,5 %, en la dana, con un 67 %, o su apoyo al presidente valenciano Carlos Mazón, con un abrumador rechazo del 75,7 % de los encuestados.

En el otro extremo del espectro político se mantiene la valoración de la actuación del Gobierno de España, prácticamente igual a la que obtuvo en el barómetro de DYM de marzo. Y mientras los votantes del PSOE y del PP sostienen la misma puntuación que dieron al Ejecutivo de Sánchez, sube sin embargo entre quienes se decantan por introducir en las urnas papeletas de Podemos y Sumar.