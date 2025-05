Miles de ciudadanos marchan por Madrid en defensa de la sanidad pública

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Miles de ciudadanos --30.000 según la Delegación del Gobierno y 200.000 según los organizadores-- han marchado este domingo por las calles de Madrid en una nueva manifestación vecinal por una sanidad pública "universal y de calidad" y para reclamar que este derecho "siga siendo de todos y no sólo de quienes pueden pagarse un seguro".

Convocados por la plataforma 'Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid', que reúne a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades, los asistentes han comenzado a marchar al mediodía en cuatro columnas que han partido desde Callao, Atocha, Plaza del Doctor Marañón y Hospital La Princesa.

En un ambiente festivo, miles de personas de todas las edades han recorrido las principales vías del centro de la capital bajo el lema 'Salvemos nuestra Sanidad Pública' en dirección a la Plaza de Cibeles, donde se ha ubicado el escenario desde el que se ha leído un manifiesto en el que se ha denunciado "el abandono deliberado de la sanidad pública madrileña por parte de la Comunidad de Madrid".

"Material sin esterilizar, personal sobreexplotado, sin recursos suficientes, salud mental abandonada y así numerosos problemas que hay que reivindicar", ha denunciado Ana Valiente, una de la organizadoras, quien se ha encargado de leer el manifiesto antes de finalizar el evento, en el que han estado muy presente el recuerdo a las víctimas de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.

Con protagonismo de pañuelos de color blanco, símbolo del personal sanitario, también "víctimas" de la situación, y de camisetas con el lema 'Sanidad Pública' con un corazón verde, profesionales sanitarios y vecinos han alzado su voz al unísono contra el deterioro del sistema sanitario con consignas como 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'La lucha de hoy, los derechos del mañana'.

Entre las pancartas que portaban los congregados se han podido leer lemas como 'Con tu salud harán caja o ataúd', 'Se vende tu salud, 'No a los recortes', 'Ni un paso atrás', 'Sin urgencias: Más muertos' o 'Recortar sanidad, corrupción mortal'.

Entre los asistentes se encontraban profesionales que, como Juan Carlos Serrano, enfermero de urgencias extrahospitalarias, han recordado el "maltrato" de la situación de la asistencia sanitaria madrileña. "Al Gobierno de la Comunidad de Madrid se le pide que deje de usurpar lo público, para invertir en lo verdaderamente importante que es la sanidad pública, y que no haga trampas público-privadas para llevarse el dinero de los impuestos", ha explicado a Europa Press.

"Por encima de todo está la sanidad, no pueden quitar más recursos para dárselos a la privada. Nadie se puede quedar excluido, se necesita más accesibilidad y más recursos", ha lamentado otra enfermera del Centro de Salud Daroca.

A estas críticas también se unen los pacientes, que sufren en primera persona la situación. "La sanidad cada día está peor, no dan dinero, y tiene unas listas de esperas interminables. Hay que apoyar la sanidad siempre, porque la señora Ayuso se dedica a todo menos a la educación y a la sanidad", ha indicado Guadalupe Palomo, una de las asistentes.

En declaraciones a Europa Press, otra de ellas, Ramona Carvajal, ha reclamado a Ayuso "que no privatice la sanidad, que ponga médicos en los ambulatorios que no hay" y que "haya salud para todos, no solo para los privados". "Y como responsable última de las 7.291 victimas en las residencias, se le pide que dimita", ha sentenciado.

Pancartas con lemas como 'Ayuso, la que nos roba la salud' han estado acompañadas durante el recorrido de batucadas, silbatos y bocinas para hacer resonar el mensaje en un ambiente festivo y reinvidicativo, y también acompañadas del gran muñeco llamado "La Pinocha", que reproduce la imagen de la presidenta madrileña.

En la Plaza de Cibeles, donde se ha ubicado el escenario, se ha leído un manifiesto en el que se ha hecho alusión a la "insostenible" situación que atraviesa la Sanidad Pública. "Una sanidad que nos pertenece a todas y a todos, pero que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando para convertirla en un negocio privado", se ha indicado en el mismo.

Así, entre las demandas de los convocantes está la revisión de las privatizaciones y más financiación para la sanidad pública, centros de salud y hospitales con personal suficiente, pediatras para todas las niñas y niños, urgencias extrahospitalarias con médico/a y fin de las listas de espera, así como mejoras en las condiciones laborales para los profesionales.

APOYO POLÍTICO Y SINDICAL

La manifestación ha contado con el apoyo de organizaciones vecinales, entre ellas la FRAVM; los principales sindicatos (CC.OO., UGT o Amyts); partidos políticos de la izquierda (con la presencia de Manuela Bergerot de Más Madrid o de Mar Espinar y Reyes Maroto, del PSOE, o Irene Montero, de Podemos), asociaciones sanitarias o plataformas de trabajadores.

En declaraciones a los medios, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que favorece intereses privados "a cambio de favores inconfesables".

"El dinero que se debería estar yendo a reforzar la Atención Primaria, que es el derecho a la salud de los madrileños y las madrileñas, se está yendo a engordar las cuentas del Grupo Quirón y, sobre todo, no sabemos a cambio de qué beneficio de la señora Ayuso y de ese triángulo amoroso entre su novio Quirón y ella", ha denunciado.

Por su lado, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha subrayado que el PP de Ayuso "está destrozando" la sanidad pública, un sistema asistencial madrileño que "está colapsando y asfixiado" y al que se "está dejando sin medios".

"Su entorno se forró y se está forrando con ello. No olvidemos que el PP de la señora Ayuso está regando con un pastizal a la sanidad privada. Lo que Ayuso da le viene de vuelta en otro escenario. No olvidemos nunca eso. Casi la mitad de la población madrileña ya tiene un seguro privado. Ya ha asumido que para tener una cita médica tiene que hacerlo con un seguro privado", ha alegado.

Por su lado, la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha censurado además que el Gobierno de la Comunidad de Madrid esté "privatizado lo que es un derecho" de todos como la sanidad, algo en lo que, además, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, es "cómplice".

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha advertido de la situación "crítica" en la que se encuentra la Sanidad Pública madrileña por una gestión "criminal" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha reclamado acabar con las privatizaciones. "No hay democracia y no hay dignidad de la vida si cuando te pones enferma no puedes acudir al mejor hospital público", ha subrayado.

Desde UGT, Laura Muñoz, secretaria de Políticas Sociales, ha recalcado que las "condiciones laborales del personal sanitario cada vez son peores, más precarias" mientras Ayuso "hace oídos sordos" a sus demandas "de reducción de la jornada o prevención de riesgos laborales, por ejemplo".

LA UTILIDAD DE LA MOVILIZACIÓN

"La lucha es el único camino", ha defendido este movimiento ciudadano, que abanderó las protestas por la Sanidad Pública durante la pasada legislatura, marcada por la conflictividad laboral, especialmente por la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que se prolongó durante cuatro meses.

En noviembre de 2022 sacaron a las calles de la capital a 200.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 670.000, según los organizadores; el 12 de febrero de 2003 movilizaron nuevamente a 250.000 personas, según Delegación del Gobierno, o un millón, según los convocantes; y el 19 de mayo de 2024, secundaron su marcha unas 18.000 personas, según la Delegación del Gobierno, o 200.000, según los organizadores.