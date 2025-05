El abogado de Amador declara que le mandató para llegar a un acuerdo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este viernes ante el Supremo que desde el 30 de enero de 2024 tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con Fiscalía para resolver la investigación en su contra por delitos fiscales con el menor «ruido", si bien ha sostenido que no le informó del 'email' que envió posteriormente al fiscal ofreciendo reconocerlos. Neira ha llegado sobre las 8.30 horas al TS para declarar como testigo en la causa que el magistrado Ángel Hurtado dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por una presunta revelación de secretos contra González Amador. Uno de los hechos en los que funda la presunta revelación de secretos es la supuesta filtración del correo electrónico que Neira envió el 2 de febrero de 2024 a Fiscalía ofreciendo que González Amador reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. González Amador declaró el pasado viernes ante el TS que Neira redactó y envió el 'email' del 2 de febrero de 2024 sin su consentimiento. Según precisó, no fue hasta el 14 de marzo cuando se enteró por la Cadena SER de dicho correo. No obstante, aclaró que una vez tuvo conocimiento de ello habló con su abogado y apoyó la decisión de su letrado, en el que dijo seguir confiando. Sin embargo, Neira ha testificado este martes que el 30 de enero de 2024 se reunió con su cliente para explicarle las dos opciones que tenía: defender su inocencia y dar la batalla judicial o pactar reconociendo los hechos y pagando una multa. El abogado ha sostenido que González Amador le autorizó a buscar el acuerdo con Fiscalía para resolver el asunto con el menor «ruido» posible y no perjudicar a su pareja. Neira ha detallado que ese 'email' lo envió a la cuenta genérica de correo electrónico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y a su jefa, Virna Alonso, así como a un abogado del Estado concreto, cuyo nombre ha facilitado. En ese 'email' envió ya una propuesta detallada de ocho folios, según ha explicado, para «agilizar» el asunto.

