El PSOE abrirá expediente a Leire Díez por los audios sobre el jefe de la UCO

El PSOE abrirá un expediente informativo a Leire Díez, a la que califica como «afiliada de base", ante las informaciones publicadas en varios medios que señalan que ofreció acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra al menos un jefe de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal. No obstante, desde el PSOE indican que la apertura de este expediente no implica «ninguna medida cautelar» contra Díez y señalan que quieren conocer la grabación completa que, según denuncian, fue realizada «ilegalmente» en el despacho de un abogado porque por el momento solo se conocen «algunos cortes", así como el testimonio personal de la afectada. Ferraz ha decidido dar este paso ante las grabaciones en las que Díez —que ocupó cargos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2024— prometía pactos al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y del fiscal anticurrupción, José Grinda. Hamlyn fue detenido por la propia UCO en el año 2019 en la llamada 'operación Drake' por presuntamente llevar a cabo un fraude de 154 millones de euros con la venta irregular de combustible.

«FONTANERA DE FERRAZ"

En este sentido en el PSOE señalan que todos los afiliados «tienen deberes pero también derechos» y rechazan que se califique a Leire Díez como una «fontanera de Ferraz", cuando a su juicio las informaciones publicadas no sostienen ese calificativo. Tanto el Gobierno como el PSOE se han desvinculado de ella y han rechazado que trabajase a sus órdenes. La propia Díez también ha negado estar a las órdenes del secretario de Organización Santos Cerdán y sostiene que no habló en nombre del PSOE en su reunión con Hamlyn. Los socialistas señalan además que están realizando un análisis técnico para cuantificar económicamente el daño reputacional que están sufriendo «que podría incorporarse a las acciones legales que se tomen en su momento». La dirección nacional del PSOE confirma por tanto que abrirá expediente a Díez, después de que algunos cargos del partido expresasen en público su rechazo al comportamiento que se desprende de los audios publicados. El primero en pronunciarse fue el portavoz en el Congreso, Patxi López, que admitió conocerla «como militante» y señaló que si se confirma como cierto lo publicado sería «absolutamente rechazable». La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reconoció que la conoce «desde hace mucho tiempo» durante su etapa en el partido en Cantabria, en la que se ocupaba de la «comunicación» del partido en esta comunidad.

«Te puedo sentar con Fiscalía"

María Leire Díez Castro, ex directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos y militante socialista afín al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, contactó con un empresario investigado en la Audiencia Nacional (AN) por una trama de hidrocarburos en busca de información sensible de guardias civiles y fiscales, pero principalmente de Antonio Balas, el jefe de la UCO que investiga casos como los del hermano y la mujer de Pedro Sánchez, en el contexto de una conversación donde a cambio se le ofrecieron pactos con Fiscalía, Abogacía del Estado o la Hacienda foral de Navarra. Así consta en un audio, avanzado por El Confidencial, en el que Díez conversa con Alejandro Hamlyn, el abogado Jacobo Tejeilo y el también empresario Javier Pérez Dolset. La conversación, de 53 minutos, arranca con Hamlyn relatando presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos que supuestamente implicarían a varios guardias civiles, avisando: «Puedo contar muchísimo más», dice y asegura que solo ha contado «un 0,1 por ciento». «Pero ya no voy a contar más cosas (..) ¿Qué quieren?», pregunta. Díez Castro interviene para aclarar que no están interesados en «los entramados», «porque hay 200.000 empresas». «Interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia. De la camorra de la Guardia Civil», sostiene ella. La militante socialista sostiene que «todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas».