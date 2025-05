Feijóo pide apoyos para una moción de censura

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que su partido convocará una manifestación en Madrid el próximo 8 de junio para que los ciudadanos «alcen la voz» contra la «corrupción» y la «putrefacción» que, a su juicio, rodea al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, ha retado a los socios a activar una moción de censura y les ha avisado que si no actúan, lo que está ocurriendo les «arrastrará» y los españoles les harán «cómplices». "El PSOE, el Gobierno y la familia más directa del actual presidente están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas. Su familia más cercana, su actual número dos, su anterior número dos, su fiscal general del Estado", ha declarado Feijóo en una comparecencia sin preguntas en la sede del PP. Feijóo ha relatado que en pocas horas han conocido «ofertas de impunidad a delincuentes a cambio de obtener expedientes contra agentes y fuerzas de seguridad del Estado", «promesas de ascenso a mandos policiales que se dejen corromper", «extorsión de servidores públicos amenazados con airear vídeos sexuales", «persecución a fiscales y jueces que persiguen la corrupción» y «amenazas a periodistas que lo publiquen». A su entender, se trata de «prácticas mafiosas que no caben en democracia» sino en «otros regímenes». En este contexto, el jefe de la oposición ha dado hoy un paso más allá para dejar claro que el PP está dispuesto a liderar una respuesta a esta «decadencia» y «agonía» del Gobierno de Pedro Sánchez en la calle, en los tribunales y en el Parlamento. «Esto ya va de decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia. Democracia o mafia", ha aseverado. Tras asegurar que el mandato de Sánchez está en «fase terminal", ha avisado que cuando más se resista, «más será la humillación con que se irá", recalcando que las acciones que se están conociendo para buscar la «impunidad» ante los «presuntos delitos» y casos de corrupción es algo «incompatible» con la igualdad y con un sistema democrático. A su entender, esta «huida hacia adelante debe de combatirse", dado que Sánchez «hace tiempo que ya no es digno».