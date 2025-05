Leire Díez en un chat del PSOE: «Estoy aliviada de compartir la información"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Leire Díez asegura estar tranquila, «aliviada» incluso, después de la dirección del PSOE anunciara el pasado miércoles que había decidido abrirle un expediente informativo (que no disciplinario). El paso dado por Ferraz, tras tres días tensos desde que se publicaron los primeros audios en los que se le escucha pedir al empresario Alejandro Hamlyn, imputado en la trama de los hidrocarburos, información contra un alto mando de la UCO, provocó sorpresa en buena parte del partido por su tibieza. Y hubo quien lo dijo abiertamente en un chat de Whastsapp en el que participan desde hace años algo menos de un centenar de militantes de Cantabria en el que también está incluida. "Seguimos sin ninguna respuesta por parte de la dirección del partido al tema Leire que debiera estar suspendida de militancia o estamos esperando a que la impute un juez, la militancia no entiende que aún no se haya tomado ninguna medida (sic)", escribió, según cuentan fuentes del partido, un militante llamado Jesús y conocido como «El tigre». Lejos de ignorarlo, la que fuera teniente de alcalde de Vega de Pas y alto cargo de Correos hasta el año pasado, decidió entrar al trapo. A pesar de decir que comentarios así le «traen al pairo». "Buenos días. Como podréis comprender llevo una semana complicada y es por eso que no he puesto nada por aquí. Solo quiero decir tres cosas al menos hasta que se resuelva el expediente, y por lo tanto permitidme la prudencia. Como ya ha empezado a salir desde ayer y seguirá saliendo información, las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen. Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo». A continuación, Díez explica que recibió una llamada del número dos de Organización, Juanfran Serrano, para comunicarle la apertura de expediente. Aunque en el chat no lo dice, fuentes del partido aseguran que estos días ha ido explicando que Serrano fue «muy amable» con ella. Lo que sí dice es que ha pedido que Ferraz le llame «lo antes posible» para poder explicar y mostrar «la investigación» que dice haber estado llevando a cabo hasta la fecha y para que «se disipen las dudas» y se compruebe su «complejidad» e «importancia». «Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla", añade. La dirección del PSOE ha negado desde el primer día que Díez trabaje para el partido y ella misma aseguró el lunes, en conversación con este medio, que su intento de recabar trapos sucios de lo que en uno de los audios publicados por El Confidencial llama «la Camorra de la Guardia Civil", ofreciendo a imputados por corrupción incluso una mediación con la Fiscalía o la Abogacía del Estado, se explica en el marco de una «investigación periodística» con la que tiene intención de escribir un libro y no responde a encargo alguno de Pedro Sánchez o del secretario de Organización, Santos Cerdán. Lo cierto es que las supuestas pesquisas de esta «militante de base", muy activa y en ocasiones agresiva redes sociales contra oponentes internos o externos coincide en el tiempo con la denuncia constante del Gobierno de que casos como los que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez responden una «cacería» de la derecha.

Díez asegura que ha pedido a Ferraz poder explicar la investigación que está llevando a cabo para que se disipen las dudas