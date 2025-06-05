Muere un policía nacional y los tres ladrones que acababan de robar una farmacia tras un brutal choque en plena persecución

Cuatro personas, uno de ellos un agente de la Policía Nacional, han fallecido en una persecución por el robo en una farmacia ubicada en Málaga capital, según han informado a EFE fuentes de la investigación. El siniestro se ha producido sobre las 5.30 horas en la A-7, dirección Torremolinos, en una persecución que se inició en la zona noroeste de la ciudad. EFE/ Ayuntamiento de MálagaEFE

Cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional, han perdido la vida en un trágico accidente ocurrido durante una persecución policial desencadenada por el robo de una farmacia en la capital malagueña. Según fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE, el incidente tuvo lugar en la madrugada de este jueves, 5 de junio de 2025, y ha generado una profunda consternación en la comunidad y entre las fuerzas de seguridad.

El suceso se inició cuando las autoridades fueron alertadas de un robo en una farmacia ubicada en Málaga capital. Según las primeras informaciones, un grupo de tres individuos perpetró el asalto, logrando sustraer diversos productos antes de huir en un vehículo. La Policía Nacional respondió de inmediato, iniciando una persecución para detener a los sospechosos. Durante la huida, el vehículo de los presuntos ladrones, que circulaba en sentido contrario por una vía de la ciudad, colisionó frontalmente con otro automóvil en el que viajaba el agente de la Policía Nacional.

El choque, descrito como de extrema violencia, dejó un saldo de cuatro víctimas mortales: los tres ocupantes del vehículo implicado en el robo y el agente policial que participaba en la operación. Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas por las autoridades, que trabajan para esclarecer los detalles del suceso, incluyendo la velocidad a la que se desplazaban los vehículos y las condiciones de la vía en el momento del impacto.