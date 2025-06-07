Máxima tensión y ruptura total entre el PP y Sánchez en la Conferencia de Presidentes

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

La XXVIII Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona ha acabado sin acuerdos y ha evidenciado la dificultad de la cooperación territorial en un momento de alta tensión política, con los presidentes del PP unidos para pedir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones. Sánchez, que ha comenzado la cita pidiendo debatir con espíritu constructivo y dejaran «la crispación en el perchero», les ha asegurado que piensa acabar la legislatura y gobernar hasta 2027.

Varios presidentes del PP han cuestionado una reunión convertida, una vez más, han dicho, en una «sucesión de monólogos». Un «fracaso», han señalado el andaluz Juanma Moreno y el aragonés Jorge Azcón; «frustrante», ha coincidido el murciano Fernando López Miras. En la sesión plenaria, a puerta cerrada, éstos han instado a Sánchez a disolver las Cortes y, en las ruedas de prensa con las que se ha cerrado la conferencia en el Palacio de Pedralbes, han animado a los ciudadanos a sumarse el domingo a la concentración convocada por el PP en Madrid. En este ambiente de «frentismo asfixiante», el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha pedido que las generales se celebren antes que las autonómicas y municipales de mayo de 2027 para que no se use a ayuntamientos y comunidades de «infantería y de trinchera».

Que no iba a ser una reunión fácil se vio venir desde primera hora de la mañana, en los saludos, cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se negó a dar dos besos a la ministra de Sanidad, Mónica Rodríguez, reprochándole que su partido, Más Madrid, llamara «asesinos» a los populares por las muertes en las residencias durante la pandemia. Después, como había anunciado, se ha ausentado de la reunión al tomar la palabra en euskera el lehendakari, Imanol Pradales, para no tener que usar el pinganillo con la traducción simultánea. Ningún compañero de partido la ha secundado, pero el PP ha defendido su libertad para actuar así, aunque el Gobierno vasco lo ha considerado una «intolerable falta de respeto» y Pradales no ha ocultado su malestar, con ella y con algún presidente que, ha dicho, no se ha puesto el pinganillo. Era la primera vez que se podían usar las lenguas cooficiales en la conferencia y el anfitrión, Salvador Illa, también ha utilizado el catalán.

Tras su intervención, Ayuso ha regresado a la sala y ha escuchado cómo dos de sus compañeros, el gallego Alfonso Rueda y la balear Marga Prohens, recurrían a sus lenguas cooficiales para introducir su discursos e, incluso, cómo el socialista Adrián Barbón iniciaba su intervención en asturiano, lengua que no tiene reconocimiento oficial.

Como había anunciado, Sánchez ha planteado un acuerdo estatal para triplicar la inversión pública en vivienda y llegara los 7.000 millones de euros, de los que el Gobierno central aportaría el 60 %, pero no ha habido consenso ni en las filas socialistas. Page ha advertido que implicaría recortes en sanidad, educación o dependencia y, en el otro extremo, Azcón ha indicado que la propuesta se queda corta teniendo en cuenta la actual inversión del gobierno de Aragón. Rueda, ha valorado la iniciativa, pero, como otros compañeros del PP, ha reclamado la derogación de la ley estatal de vivienda.

Tras escucharlos, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no perderá «ni un minuto» para trabajar con las autonomías que han aceptado el plan: Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias.

La financiación autonómica ha sido otro de los capítulos controvertidos en la conferencia y su anfitrión, Salvador Illa, ha vuelto a defender una financiación singular para Cataluña, asegurando que no pide ningún privilegio y mostrándose dolido por la desconfianza hacia su propuesta, que ha recalcado que debe debatirse en otros foros. Page ha insistido en una única negociación para todas las comunidades y ha pedido al Gobierno, sin éxito, que ponga fecha para iniciar el debate. También Juanma Moreno ha reclamado convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha recordado que la vicepresidenta María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda de su comunidad, aseguraba que la condonación de la deuda no era la solución.

