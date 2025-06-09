Una mujer muere asesinada por su pareja, presuntamente, en Marbella

Publicado por Agencias Málaga Creado: Actualizado:

Una mujer ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja y agentes de la Policía Nacional ya han detenido este sábado al supuesto autor. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones tras confirmarse el hallazgo del cadáver de una mujer, de 53 años, con signos de violencia, según han confirmado fuentes policiales. La pareja sentimental, de 47 años y nacionalidad búlgara, ha sido detenida por su presunta implicación y la investigación continúa abierta. El crimen ha sido cometido este sábado en un descampado de la calle Vélez y el presunto asesinato se ha entregado a la Policía Nacional, aunque ya estaba identificado, según las fuentes policiales.

El lugar donde se ha cometido el crimen continúa acordonado por la Policía Nacional y los agentes de la científica ya han hecho la correspondiente inspección ocular así como han tomado muestras de los posibles vestigios. La zona es un descampado muy poco transitado, sin iluminación y detrás de una gasolinera a pie de la carretera, que une Marbella con Málaga. La Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género está recabando datos para confirmar si se trata de un nuevo asesinato machista, según han informado. El presunto agresor no estaba en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén).

Teléfono de víctimas

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha mostrado su apoyo y cariño a familiares y amigos a través de las redes sociales. El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.