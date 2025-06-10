Confirmados diez muertos en un tiroteo en un instituto en Austria

Publicado por EFE Viena Creado: Actualizado:

Al menos diez personas -ocho alumnos, un adulto y el supuesto agresor- han muerto este martes en un tiroteo en un centro de enseñanza secundaria de la ciudad austríaca de Graz, según ha confirmado la alcaldesa, Elke Kahr.

La regidora, que calificó el tiroteo de "terrible tragedia", afirmó que muchos heridos han sido trasladados a hospitales.

Algunos medios señalan que hay al menos 28 heridos, cuatro de ellos en estado crítico.

Un portavoz de la Policía de Graz ha indicado que el centro escolar fue evacuado y que se registró el edificio para descartar otros riesgos para la seguridad.

En principio, se asume la tesis de que el atacante actuó solo.

El ataque comenzó sobre las 10.00 de la mañana en un centro adonde acuden alumnos a partir de 14 años.

Según el diario Kronen Zeitung, el supuesto agresor era estudiante del centro y había sido víctima de acoso escolar, mientras que el periódico Salzburger Nachrichten afirma que se trata de un exalumno de 22 años.

Ese medio señala que acudió a dos aulas, una de ellas en la que estaban sus antiguos compañeros, con una pistola y una escopeta que poseía legalmente.

Diferentes medios señalan que un cadáver fue localizado en los aseos y que podría ser el del atacante.

Los alumnos y profesores fueron trasladados a otra ubicación y se ha establecido un punto de reunión e información para los padres y madres de los estudiantes.

La zona alrededor del centro escolar fue acordonada y está vigilada por policías fuertemente armados, y se ha desviado el tráfico.

Dentro de diez días se cumplen el décimo aniversario de un tiroteo en Graz en el que murieron tres personas.