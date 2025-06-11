Diario de León

Europa saca los colores a Sánchez y le critica por no obtener mayoría cualificada

La Comisión Europea alega contra la amnistía: «Parece ser una autoamnistía"

Critica que la norma haya seguido un procedimiento de urgencia sin los órganos consultivos

El portavoz del PP, Miguel Tellado junto a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

Agencias
Madrid

La Comisión Europea sostiene que la ley de amnistía no responde «a un objetivo de interés general», sino más bien «parece ser una autoamnistía» por formar parte de «un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España» y porque los beneficiarios han sido claves para aprobarla. La Comisión hace ese diagnóstico en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía. Y su evaluación, que nos es vinculante para la corte europea, se produce el día en que el Tribunal Constitucional aborda por vez primera en un Pleno el borrador de la ley de amnistía, que avala en líneas generales la norma con algunas objeciones de menor calado. «Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», exponen los abogados de la Comisión Europea. Y añade que «los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español», por tanto, «no parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión», señala el escrito.

Vía de urgencia

Critica también que la norma «siguiera un procedimiento por vía de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública» porque, como ha señalado la Comisión de Venecia, «la amnistía ha ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española». Y «a pesar de ello, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política».

La Unión también destaca que «tampoco atendieron» las autoridades españolas «la recomendación de que fuera aprobada con una mayoría cualificada superior». En cuanto a los intereses financieros de la UE, señala que «no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión, en lo que respecta a los recursos propios de la Unión Europea».

El PP llama al TC a escuchar las críticas

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha llamado este martes al Tribunal Constitucional (TC) a escuchar las críticas a la ley de amnistía que ha llevado a cabo la Comisión Europea (CE), que sostienen que no responde «a un objetivo de interés general» sino a un acuerdo político. Tellado ha afirmado que espera que las alegaciones publicadas hoy por la CE le sirvan al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, que empezó ayer a deliberar sobre el recurso del PP, para tomar nota y actuar «en consecuencia». «Que escuche a Europa»"Que escuche lo que se dice desde Europa, porque son argumentos de los que la comisión se hace eco y desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando, defendiendo lo que pensamos", ha afirmado. A comienzos de este mes varios medios de comunicación publicaron que la primera ponencia de sentencia del TC avala los aspectos principales de la ley de amnistía, aunque no se pronuncia sin embargo sobre el delito de malversación que afecta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El diputado del PP, Miguel Tellado, ha celebrado este martes las alegaciones de la Comisión Europea «coinciden plenamente». En este informe, ha insistido, se dice que esa norma es «una autoamnistía» contraria al estado de derecho, que no responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea y que los votos de los beneficiarios de esa ley «son precisamente los que han sido fundamentales para su aprobación aquí en el Congreso de los diputados»
