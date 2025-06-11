La UCO clona varios de los dispositivos de Ábalos

Publicado por Agencias Valencia Creado: Actualizado:

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han finalizado poco antes de las 17 horas de este martes el registro de la casa del exministro José Luis Ábalos, en Valencia, donde han clonado varios de sus dispositivos, han informado a EFE fuentes jurídicas. El exministro y diputado por Valencia ha estado presente durante este registro, que se ha iniciado a primera hora de la mañana y que se enmarca en la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo sobre supuestas comisiones.

Sobre las 16.45 horas, varios agentes de la UCO han salido del edificio donde se encuentra la vivienda de Ábalos portando cajas, maletines y maletas, además de sus equipos, que han introducido en distintos vehículos y posteriormente han abandonado el lugar. Unos minutos después, ha salido del edificio la abogada de Ábalos, a la que esperaba un taxi, al que se ha subido rodeada de fotógrafos y cámaras de televisión sin querer responder a las preguntas de los medios. Algo más tarde ha salido también el exministro.

Adjudicaciones de contratos

Según las mismas fuentes, los agentes del instituto armado buscaban en el domicilio del exministro de Transportes documentación sobre adjudicaciones de contratos de obra civil, unas diligencias que se enmarcan en una pieza secreta de la investigación que dirige el magistrado Leopoldo Puente. Esta documentación estaría relacionada con algunas de las supuestas comisiones a las que aludió el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Además del registro de Ábalos, los agentes de la UCO también están requiriendo documentación en empresas, según las fuentes. Es la primera vez que la UCO registra una propiedad del también exdirigente socialista, investigado en el alto tribunal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas. El empresario Aldama, también investigado en el Tribunal Supremo, apuntó en diferentes declaraciones judiciales al presunto pago de comisiones a altos cargos y habló de supuestas obras públicas preadjudicadas vinculadas al Ministerio de Transportes. La primera de esas declaraciones se tradujo en su salida de prisión por otra causa judicial que pesa contra él —un presunto macrofraude en el sector de hidrocarburos— tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente ordenó hace meses una investigación patrimonial sobre el exministro Ábalos. En respuesta, la UCO remitió al alto tribunal un informe preliminar con «información básica patrimonial y financiera». Dicho informe derivó en otra petición del juez a la Agencia Tributaria y a una entidad bancaria para que ampliasen la investigación patrimonial con el objetivo de saber si en las cuentas de José Luis Ábalos se ha producido «alguna clase de ingresos irregulares».

Tranquilidad

El exministro José Luis Ábalos, al que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han clonado el teléfono y varias memorias extraíbles durante un registro de su casa en Valencia, ha afirmado que en la investigación que se sigue contra él hay «más sospechas que indicios» y que siempre defenderá su inocencia. Ábalos se ha asomado al portal del edificio cuando la UCO ha finalizado el registro de su casa, que ha comenzado a primeras horas de este martes y se enmarca en la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo sobre supuestas comisiones, para, ha dicho, dar una explicación ante los medios de comunicación y «devolver la tranquilidad al barrio».