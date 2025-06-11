Es oficial: este será el nuevo sistema de tarifas para el transporte público español

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

El transporte público ha experimentado un espectacular ascenso desde que finalizó la pandemia. Las ayudas estatales para fomentar la vuelta de los españoles a este modo de transporte tras dos años de caída por la crisis sanitaria han multiplicado los viajeros en el transporte urbano, interurbano y entre regiones.

El Ministerio de Transportes ha preparado un nuevo plan que entrará en vigor el 1 de julio, pero las ayudas universales vigentes desde septiembre de 2022 dejarán de percibirse como hasta ahora. Las subvenciones están a punto de decaer en un momento dorado para el transporte público, aunque fuentes del sector confían en que las distintas ayudas estatales -más concretas y dirigidas por grupos de edad- sigan manteniendo las buenas cifras.

Los usuarios de transporte público decayeron un 4% en abril, pero en el acumulado de los cuatro primeros meses del año se incrementaron un 2% respecto a 2024. En total se registraron 1.919 millones de viajeros en los distintos modos de transporte público en el primer cuatrimestre, un 13% más que antes de la pandemia. El transporte público urbano (metro y autobús) ha visto crecer su número de viajeros un 14% desde 2019, con un alza del 2,6% en el último año. Los trenes de Cercanías, por su parte, también han incrementado sus viajes gracias a las subvenciones estatales, hasta sumar 204 millones de viajeros de enero a abril, ligeramente inferior al dato de 2024 pero un 5% superior a los datos prepandemia. Los trenes de Media Distancia (antes llamados Regionales) se han disparado un 48% desde 2019 gracias a unos abonos que permitían viajar por 20 euros durante cuatro meses entre comunidades. En total, 15,7 millones de personas viajaron en un tren de Media Distancia en los cuatro primeros meses del año.

La situación cambiará a partir del 1 de julio. Por un lado, el transporte gestionado por las comunidades autónomas y las entidades locales (fundamentalmente urbano e interurbano) seguirá ofreciendo un descuento en los títulos sencillos y multiviaje, pero la subvención pasará del 60% al 40% del precio. Entra en juego la decisión de cada comunidad, pero ahora el Estado financiará el 20% de esta ayuda (hasta el 30 de junio ha sido el 30%) y la comunidad pondrá el otro 20% para conseguir la rebaja del 40% en cada caso. Transportes activará un paquete de 355 millones de euros para financiar este nuevo esquema de bonificaciones. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el abono mensual de la zona A pasará de costar 21,80 euros a 32,70 a partir del 1 de julio. La gran novedad a partir del 1 de julio es que los viajes urbanos e interurbanos serán gratuitos para niños hasta 15 años en toda España. Y los viajes entre comunidades también contarán con un descuento diferente. Será distintos los descuentos para viajar en autobús que en tren.