Es oficial: este será el nuevo sistema de tarifas para el transporte público español
Las subvenciones han disparado los viajes del transporte público, pero el modelo tarifario cambiará en pocos días
El transporte público ha experimentado un espectacular ascenso desde que finalizó la pandemia. Las ayudas estatales para fomentar la vuelta de los españoles a este modo de transporte tras dos años de caída por la crisis sanitaria han multiplicado los viajeros en el transporte urbano, interurbano y entre regiones.
El Ministerio de Transportes ha preparado un nuevo plan que entrará en vigor el 1 de julio, pero las ayudas universales vigentes desde septiembre de 2022 dejarán de percibirse como hasta ahora. Las subvenciones están a punto de decaer en un momento dorado para el transporte público, aunque fuentes del sector confían en que las distintas ayudas estatales -más concretas y dirigidas por grupos de edad- sigan manteniendo las buenas cifras.
Los usuarios de transporte público decayeron un 4% en abril, pero en el acumulado de los cuatro primeros meses del año se incrementaron un 2% respecto a 2024. En total se registraron 1.919 millones de viajeros en los distintos modos de transporte público en el primer cuatrimestre, un 13% más que antes de la pandemia. El transporte público urbano (metro y autobús) ha visto crecer su número de viajeros un 14% desde 2019, con un alza del 2,6% en el último año. Los trenes de Cercanías, por su parte, también han incrementado sus viajes gracias a las subvenciones estatales, hasta sumar 204 millones de viajeros de enero a abril, ligeramente inferior al dato de 2024 pero un 5% superior a los datos prepandemia. Los trenes de Media Distancia (antes llamados Regionales) se han disparado un 48% desde 2019 gracias a unos abonos que permitían viajar por 20 euros durante cuatro meses entre comunidades. En total, 15,7 millones de personas viajaron en un tren de Media Distancia en los cuatro primeros meses del año.
La situación cambiará a partir del 1 de julio. Por un lado, el transporte gestionado por las comunidades autónomas y las entidades locales (fundamentalmente urbano e interurbano) seguirá ofreciendo un descuento en los títulos sencillos y multiviaje, pero la subvención pasará del 60% al 40% del precio. Entra en juego la decisión de cada comunidad, pero ahora el Estado financiará el 20% de esta ayuda (hasta el 30 de junio ha sido el 30%) y la comunidad pondrá el otro 20% para conseguir la rebaja del 40% en cada caso. Transportes activará un paquete de 355 millones de euros para financiar este nuevo esquema de bonificaciones. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el abono mensual de la zona A pasará de costar 21,80 euros a 32,70 a partir del 1 de julio. La gran novedad a partir del 1 de julio es que los viajes urbanos e interurbanos serán gratuitos para niños hasta 15 años en toda España. Y los viajes entre comunidades también contarán con un descuento diferente. Será distintos los descuentos para viajar en autobús que en tren.
Viajes en tren
Trenes de media distancia convencional: descuento del 40% sobre la tarifa general con un abono mensual nominativo valido durante un mes desde su primer uso efectivo. Los jóvenes de entre 15 y 26 años tendrán un descuento del 50% y los menores de 15, abono semestral nominativo gratuito hasta que termine 2025.
Trenes Avant: mantendrán el descuento del 50% sobre el precio del billete hasta final de año.
Cercanías: se establece un billete único para todas las zonas y núcleos de España con una tarifa de 20 euros al mes para usuarios habituales. Los jóvenes entre 15 y 26 años pagarán 10 euros y los menores de 15 dispondrán de este abono de forma gratuita. Habrá que obtener una tarjeta denominada 'Renfe&tú' con una fotografía del titular que se obtiene en la web de Renfe o en las estaciones de Cercanías.
Además, los abonos multipersonales de 10 viajes de media distancia tendrán un 40% de descuento y tendrán validez de un año desde su primer uso. Este descuento se aplicará también a los servicios Avant entre Madrid-Salamanca, La Coruña-Ourense y Murcia-Alicante.
Viajes en autobús
Jóvenes hasta 15 años: abono nominativo para viajar en autobús entre comunidades completamente gratuito para todo el segundo semestre.
Jóvenes entre 15 y 26 años: abono nominativo con un 70% de descuento para viajar durante 30 días con un origen y destino único. Adultos mensual: abono nominativo para viajar con un 50% de descuento durante 30 días con un origen y destino único.
Adulto anual: abono de 10 viajes para gastar durante 12 meses con un descuento del 40% sobre un origen y destino único. No es nominal, por lo que se pueden juntar varias personas y utilizar este abono incluso en un mismo viaje. Estos abonos se compran en la web de la compañía que dé ese servicio de autobús. Hay que registrarse porque la mayoría son abonos nominativos y desde la patronal de autobuses aseguran que aún no tienen datos de cuántos españoles se han hecho ya con estos bonos con descuentos que entrarán en vigor el 1 de julio.