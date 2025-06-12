El PP exige que Sánchez y Cerdán comparezcan tras el informe de la UCO: "Explicaciones, dimisiones y elecciones"

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán,, en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España).Fernando Sánchez - Europa Press

El PP ha urgido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tras filtrarse a la prensa un audio en el que se escucharía a este último hablando con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de empresas adjudicatarias de obra pública les deben dinero.

Fuentes de 'Génova' han urgido a Sánchez y "su mano derecha en el partido" que aprovechen la sesión plenaria que se celebra este jueves en el Congreso para que informen a los españoles "de las diferentes tramas de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez".

"Insistimos: explicaciones, dimisiones y elecciones", han asegurado desde el partido de Alberto Núñez Feijóo, insistiendo en la necesidad de una rueda de prensa conjunta de Sánchez y Cerdán "para explicar qué pasa en el Gobierno de España para que todas las personas que rodean al presidente se crean en el supuesto derecho de ganar dinero de forma irregular".

Tras recordar que el jefe del Ejecutivo ha estado "44 días sin aparecer ante los medios de comunicación", el PP ha asegurado que cuando "está implicada por corrupción" la mujer del presidente, su hermano, su 'ex número dos', así como el actual 'número dos' del PSOE, "además del fiscal general que nombró el presidente", es evidente "que el problema es el presidente".

"Hasta aquí ha llegado la escapada del Peugeot. Este país merece una explicación en primera persona por parte del presidente del Gobierno y tiene que producirse hoy sin falta", ha sentenciado los 'populares'.

Este miércoles Feijóo ya recriminó a Sánchez en la sesión de control al Gobierno su "revelador silencio", tras el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al tiempo que aludió al registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la casa del exministro José Luis Ábalos y le preguntó expresamente si avalaba a su secretario de Organización, Santos Cerdán.

Feijóo afirmó que Pedro Sánchez "lleva 43 días sin responder a nada ni a nadie, encerrado en el típico búnker de los autócratas", "ordenando" a los ministros "mentir en su nombre" y "justificar" el procesamiento del fiscal general y "llamando prevaricador al Tribunal Supremo".