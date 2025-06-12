Última hora | Pedro Sánchez: "Hasta hoy estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Nunca debimos confiar en él"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas este jueves a los ciudadanos porque estaba convencido de la integridad de el hasta ahora secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y ha descartado convocar elecciones antes de 2027.

Sánchez se ha pronunciado así en rueda de prensa en Ferraz para dar explicaciones después de que haya salido a la luz un informe de la UCO en el que se señala que Cerdán podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que las elecciones serán cuando tocan, en 2027, porque el caso afecta al PSOE pero no al Ejecutivo, y ha subrayado que "en absoluto" está pensando ahora mismo en una crisis de Gobierno.

En una comparecencia con semblante serio, que ha durado cerca de 25 minutos, ha insistido además en que su intención es, "si así lo quieren los ciudadanos y los militantes", concurrir como candidato a esos comicios.

Sánchez ha pedido disculpas a la ciudadanía y a la militancia del PSOE en varias ocasiones, ha incidido en que ha conocido este mismo jueves los hechos que señalan a Cerdán, al que él mismo ha pedido su dimisión de todos los cargos y su renuncia al acta de diputado.

Estos hechos le han supuesto una "enorme decepción", ha señalado antes de admitir que los socialistas no debieron confiar en él.

Además, ha anunciado una auditoría externa para estudiar las cuentas del partido a pesar, ha dicho, de que los informes del Tribunal de Cuentas "siempre han sido muy positivos" sobre los números de la formación.

"Vamos a hacer esa auditoría externa para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy", ha explicado.

Junto a esa medida, ha anunciado que impulsará una reestructuración de la dirección del partido.

Lo hará en un comité federal, el máximo órgano entre congresos, que el partido tiene previsto celebrar el próximo 5 de julio en Sevilla, según ha explicado y que coincidirá con el inicio del congreso nacional del PP.

Sánchez no ha querido avanzar qué cambios se plantea, pero sí ha destacado que son necesarios, ya que la Secretaría de Organización, el cargo que ocupaba Cerdán, "es una responsabilidad muy importante en el organigrama de cualquier organización política".

Asimismo, ha defendido la absoluta garantía y limpieza de los procesos de primarias del PSOE en los que se presentó como candidato, celebrados en 2014 y 2016.

"Esta es una organización seria, con independencia de que efectivamente pueda ocurrir algún hecho lamentable", ha señalado al ser preguntado por una conversación, incluida en el informe de la UCO, en la que Cerdán pidió a Koldo García amañar unos votos en las primarias del partido celebradas en julio de 2014 y que ganó por primera vez Sánchez.

"Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", le indica Santos en un mensaje, en julio de 2014, al que después sería asesor del exministro José Luis Ábalos, según figura en el informe de la UCO.

Sánchez ha señalado que ha conocido también hoy ese mensaje, ha recordado que habla de dos votos, ha apuntado que en el partido hay 130.000 militantes y ha subrayado que en 2014 ganó por más de 17.000 votos.

"Los procesos de primarias en el Partido Socialista son procesos con absoluta garantía y ese wasap, ese comentario de dos votos, me decepciona muchísimo, pero la limpieza y las garantías de ambos procesos de primaria son totales", ha insistido.

La renuncia de Cerdán

Santos Cerdán ha dimitido este jueves como secretario de Organización del PSOE y ha anunciado que renunciará a su acta de diputado después de que haya salido a la luz un informe de la UCO en el que se señala que podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Cerdán ha anunciado, en una comunicado firmado por él mismo, que deja todos sus cargos en defensa de su partido, al que "tanto debe", y del Gobierno para poder dedicarse en exclusiva a su defensa y ofrecer "todas las explicaciones pertinentes" para demostrar que "jamás" ha cometido una ilegalidad, ni ha sido cómplice de ninguna.

Ha anunciado además su plena colaboración con la justicia y que comparecerá el 25 de junio en el Tribunal Supremo que hoy le ha ofrecido declarar de manera voluntaria.

Tras reiterar su inocencia y confiar que la misma quede clara tras su declaración, ha adelantado que pedirá personarse en el procedimiento judicial para estudiar las acciones llevadas a cabo y especialmente los informes en los que se le menciona para "despejar toda duda" sobre su persona.

Sánchez había venido defendiendo a Cerdán ante las críticas de la oposición y llegó a acusar al PP de difamar a "personas honestas". En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le instó a que dijera si seguía manteniendo su confianza en el secretario de Organización socialista, aunque Sánchez no respondió a esa pregunta directa. También está previsto que esta tarde haya una comparecencia ante los periodistas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cuyo partido ha considerado ya que la dimisión de Cerdán no es suficiente y deben convocarse elecciones generales. Y el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado igualmente una comparecencia pública en Bilbao, que tendrá lugar esta tarde, después de la rueda de prensa de Sánchez.

El PP pide a Sánchez dimitir

El PP espera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca este jueves en la sede del PSOE para anunciar que disuelve las Cortes y convoca elecciones generales, ya que, según ha dicho, "no hay más cortafuegos posible" tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Caso Koldo

Koldo García, exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, le dijo al que fuera su jefe que "el hijo de puta de Santos" Cerdán, que acaba de dimitir como secretario de Organización del PSOE tras conocerse el informe de la UCO, "se ha quedado con dinero" y que había hecho "cosas mucho más graves" que él.

Se trata de una conversación del 23 de noviembre de 2023, recogida en un informe policial entregado al Tribunal Supremo al que ha tenido acceso EFE, en la que, según se desprende de la grabación, el exministro tendría pendiente de cobro unos 450.000 euros, mientras que Koldo reclamaría 130.000 euros y otros 100.000 euros adicionales.

"Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe… y a mi me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones", le dice al exministro.

"Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más", añade, irritado, García.

Y ante una respuesta ininteligible de Ábalos, le responde: "Lo único que te pido es que llames a Santos, y le digas, como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí. Hombre, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano. Que lo he arreglado yo jefe" añade.

Tras ello, le cuenta que Santos le pedía varías cosas que le debía trasladar luego a Ábalos: "dile a Jose que consiga que no sé qué, dile a Jose que necesito... que lo tengo por whatssap"

"¿Lo tienes guardado todo?", le pregunta el exministro a lo que Koldo responde:" Sí, sí, sí… menos lo tuyo, que está borrado" y "yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades" a lo que luego añade "otro ministro me ha seguido viendo, me ha cuidado", sin precisar a quien se refiere.

El tono de la conversación y el enfado de Koldo no baja en ningún momento: "Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él, y te garantizo, y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él".

La conversación termina así: "Jose, dile que me tiene que ver, y te doy los cuatrocientos cincuenta, te quito ciento treinta que me debes y el resto es tuyo. Y siempre haré lo que me pidas"

"Vale", cierra Ábalos.