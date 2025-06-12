Feijóo pide elecciones de manera inmediata: "No hay quien se lo crea. Sánchez tiene que marcharse"

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, este jueves durante la rueda de prensa en la sede de su patido en Madrid.ROBERTO PÉREZ

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno está "en plena fase de descomposición" y ha pedido al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que de explicaciones urgentes sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno.

En este sentido, ha recalcado que Sánchez era el jefe del exministro socialista José Luis Ábalos y del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. "Los dos cumplían sus órdenes. Así que debe irse los dos", ha declarado en un acto político celebrado en la Plaza de los Apóstoles de Murcia, en el que han asistido más de 1.200 personas, según la organización.

A su juicio, Pedro Sánchez lidera un ejecutivo "en plena fase de descomposición" y le ha exigido que "pida perdón a los españoles por la pandilla que lidera y después convoque elecciones e irse". Así, ha reivindicado al PP, que gobierna "para la gente", como alternativa a lo que hace Sánchez, gobernar para "los amigos, la familia y los socios".

El presidente del Partido Popular ha advertido que no va a parar "hasta que los españoles devuelvan a Sánchez al lugar del que nunca debió salir: detrás de una cortina de Ferraz manipulando una urna", afirma en alusión a las primarias socialistas que le encumbraron a la Secretaría General del PSOE.

Promete una "limpieza total"

En esta línea, ha prometido una "limpieza total" frente a la degradación del Gobierno de Sánchez y afirma que "España ya no soporta más mentiras, más cloacas ni más corruptelas".

"Todo se investigará, todo se sabrá y todos caerán", ha asegurado Feijóo, quien ha insistido en que "España es un país decente y no merece vivir con tanta indecencia".

El líder de los populares ha defendido que su partido representa "el futuro" frente a un Gobierno que considera "pasado". "Los políticos que representan al pasado pierden las elecciones. Los políticos que representamos al futuro ganamos las elecciones", ha proclamado.

Feijóo ha detallado algunas de las propuestas de su partido, como la rebaja de impuestos, el control de la inmigración, la inversión en seguridad y la reforma de la administración pública. "Vamos a devolver la verdad a la política", ha manifestado.

"Este país necesita construir una alternativa política", ha abogado Feijóo, quien ha asegurado que es evidente que "los españoles estamos hartos, indignados, pero no resignados".

Por eso, ha defendido, "no vamos a permitir que usen el poder como refugio para el engaño, como trinchera para la corrupción, ni como negocio de familia, amigos o socios". "España merece un gobierno decente porque los españoles somos un pueblo decente", ha insistido.

El líder del PP está convencido de que existe una mayoría que "no acepta vivir en un gobierno en plena fase de descomposición", que "se avergüenza de la desvergüenza" y que "exige tres cosas: limpieza, justicia y elecciones".

Agua

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que él siempre habla de agua, no sólo en Murcia, sino en todos los lugares de España. Ha vuelto a defender que "el agua es de todos" y que cuando "se plantan árboles, cuando se cuida la tierra, cuando se planta la tierra, estamos parando la emergencia climática, la desertización de los suelos".

Ha insistido, "cuando gestionamos el agua de forma adecuada, estamos claramente apostando por el bienestar, por la prosperidad, por la justicia, por la riqueza", por lo que "vamos a seguir trabajando para traer el agua donde no la hay".

"No podemos preocuparnos del agua solo cuando hay sequía o cuando hay inundaciones. Tenemos que preocuparnos de las infraestructuras hídricas cuando nos afectan las sequías y cuando nos afectan las inundaciones, es un reto de país", ha señalado Feijóo, quien ha apuntado que "si lo vemos con visión de Estado, que es lo que merece, estoy convencido que buscaremos la solución adecuada y habrá agua para todos en España".

De esta forma, se ha vuelto a comprometer, si llega a se presidente del Gobierno, a presentar un Pacto Nacional del Agua en los primeros meses desde la presidencia del gobierno de España.

En el ámbito autonómico, ha destacado la figura del presidente de Murcia, Fernando López Miras, al que ha definido como "el decano de los presidentes autonómicos y a la vez el más joven". Además, ha elogiado al tenista Carlos Alcaraz, al que ha calificado como "un nuevo patrimonio mundial" que hay que cuidar y animar.

Sobre política internacional, Feijóo ha mostrado su preocupación por el acuerdo del Gobierno sobre Gibraltar que, a su juicio, afecta a la soberanía nacional. "Queremos saber en qué consiste ese acuerdo", ha manifestado.

Ha exigido transparencia y reclama soberanía en Gibraltar como parte del territorio español: "Es lo responsable y lo democrático". "Han cedido los intereses nacionales para solucionar intereses personales en la política exterior", ha opinado.

Por último, el líder del PP ha concluido su intervención comprometiéndose a "ganar las elecciones y gobernar España", tras recordar que ya ha ganado los comicios autonómicos, municipales, generales y europeos con un resultado de "4-0" frente al PSOE.