El informe de la UCO provoca la renuncia de Santos Cerdán: su carta íntegra

Santos Cerdán no solo era un elemento clave del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas, sino que era el responsable de esa trama. Es más, llegó a gestionar personalmente pagos de hasta 620.000 euros en mordidas. Así lo apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que entregó el pasado 5 de junio al juez del Supremo para su valoración penal de los hechos. Los indicios contra Cerdán son un total de ocho audios que Koldo García grabó entre 2019 y 2023 de manera subrepticia y que figuran detallados en el informe de 490 páginas al que ha tenido acceso este periódico. Esas grabaciones, entiende la UCO, dibujan el modus operandi que componían presuntamente Cerdán, junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el propio Koldo García, asesor de éste, y que habría amañado hasta nueve obras públicas en ese periodo. "De manera general se observa cómo Koldo García realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, uniendo estas cuantías a adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas", relata la UCO. "Posteriormente, Koldo se dirige a Santos con quien discute, nuevamente, sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Santos la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos", abunda la Guardia Civil en su informe.

El escrito no deja dudas del papel que el hasta este jueves secretario de Organización del PSOE tenía en el aparato de recaudación, tal y como revelan los audios. "Estas conversaciones discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba: Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con Acciona (compañía dirigida por la familia Entrecanales) por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos", detallan.

"Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de la compañía, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono", abundan el atestado. Una de las conversaciones grabadas que es clave tuvo lugar el 21 de enero de 2021 entre Koldo y Santos. El primero hacía inventario con el segundo sobre el dinero que ya se habrían embolsado. Ese día, relata la UCO, "Koldo detalla de nuevo las cantidades de dinero que éste habría entregado hasta ese momento a Ábalos. En dicha conversación, Koldo desglosó tres conceptos: una entrega de 450.000 euros supuestamente vinculada a la adjudicación de tres contratos; una segunda de 50.000 euros, relacionada con dos contratos recientes; y una tercera de 70.000 euros, correspondiente a la denominada 'bajera'. La suma ascendería a 570.000 euros", apunta la policía judicial. "Esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas", le dice Koldo a Santos, según los audios intervenidos al primero en su casa de un pueblo de Alicante en febrero de 2024.

