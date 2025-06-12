Acciona se desmarca del pago de mordidas en el 'caso Koldo' y abre una investigación interna

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Acciona se desmarca de las acusaciones del informe de la UCO que apuntan a posibles mordidas en el 'caso Koldó'. La compañía ha emitido un comunicado en el que muestra su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" ante las informaciones que apuntan a que su filial de construcción acometió conductas irregulares en la contratación pública.

El informe de la UCO recoge, en concreto, conversaciones intervenidas entre Koldo García y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a Santos Cerdán en las que se hace referencia a pagos supuestamente pendientes de constructoras beneficiadas -también supuestamente- en licitaciones públicas.

Parte de esos pagos, hasta 620.000 euros según los audios recogidos de la UCO, procederían de Acciona Construcción. Acciona, que asegura que colaborará en todo lo necesario con la justicia, también asegura que Fernando Agustín Merino Vera, el empleado al que se señala expresamente en las diligencias judiciales, fue despedido de la compañía el 12 de abril de 2021. "En todo caso y ante la posible elusión de los controles internos que se haya podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan", apunta en el comunicado.

En todo caso, indica que la creación de uniones temporales de empresas (UTEs), mediante la integración de compañías con presencia local, es una fórmula habitual de trabajo de las grandes empresas para la ejecución de proyectos dentro del sector de las infraestructuras en todos los países. "En este sentido, en todas las UTEs en las que participa Acciona, se establecen siempre compromisos formales con carácter contractual de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo y debida diligencia por parte de todos sus integrantes, cuyo cumplimiento se verifica y audita de manera constante, tanto con métodos internos como externos (como por ejemplo el servicio de Risk & Compliance de Dow Jones) y a los que se sujetan la propia Compañía y los miembros de todas las UTEs en las que participa", señala.

Acciona señala que si en el transcurso de las investigaciones de las autoridades o de aquellas que la propia compañía está realizando internamente, se confirmaran las informaciones publicadas que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte Acciona, la compañía tomará las medidas legales oportunas.