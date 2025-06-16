Muere una niña de dos años electrocutada en una feria en Murcia

Agentes de la Guardia Civil precintan una cama elástica después de que una niña de dos años falleciera la madrugada de ayer al recibir una descarga eléctrica.EFE/ Juan Carlos Caval

Una niña de dos años falleció ayer de madrugada tras sufrir una descarga eléctrica junto a una atracción de feria en la pedanía murciana de Alquerías. Otros tres menores —una niña de ocho años y dos críos de once y doce— también resultaron afectados con síntomas de electrocución en la misma instalación.

El suceso ocurrió poco después de la medianoche. Un testigo alertó al 112 solicitando ayuda para una niña que se habría electrocutado en las camas elásticas instaladas en la feria, al parecer al contactar con la valla que cercaba la atracción. La pequeña se encontraba inconsciente y sangraba por la nariz tras haber sufrido la descarga eléctrica. La Policía Local de Alquerías confirmó el estado de inconsciencia de la menor y solicitó asistencia sanitaria urgente.

En la misma atracción también estaban los otros menores, también presuntamente afectados por las descargas eléctricas. Los tres estaban conscientes y fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca por sus propios medios, donde fueron examinados y dados de alta.

A la 1:16 de la madrugada, el personal sanitario de la UME confirmó el fallecimiento de la cría. «Intentaron reanimarla durante más de una hora, pero no hubo manera", dijo Tania, una mujer que vive a unos metros del ferial. «Esto es una pena enorme", remarcó la mujer, que observaba el trabajo de los agentes de la Guardia Civil acordonando las camas elásticas donde se produjo la tragedia. Los agentes se desplazaron al ferial para colaborar en la atención a los afectados y en el esclarecimiento de los hechos. El personal del 061 también atendió a una mujer de 29 años víctima de un crisis de ansiedad.

El Ayuntamiento de Murcia lamentó el trágico suceso e indicó que la atracción estaba instalada en un solar privado. Su inspección corresponde a la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma y las camas elásticas cuentan con seguro de responsabilidad civil. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

