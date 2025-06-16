Feijóo prepara ahora al PP para un largo combate contra el presidente

Publicado por MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Málaga Creado: Actualizado:

"Algunos piensan que tiene que haber un camino rápido y quirúrgico, pero esto no va de desahogarse un día. Nuestro desahogo va más allá, va de acabar con el sanchismo». Alberto Núñez Feijóo empezó a preparar ayer a los suyos para lo que vaticina como un largo pulso contra Pedro Sánchez ante la certeza de que el presidente del Gobierno está dispuesto a resistir en la Moncloa hasta el final de la legislatura, en 2027, y frente a los cantos de sirena de otras organizaciones como Vox que retan al líder de la oposición a armar una moción de censura para la que, por el momento, no cuentan con apoyos parlamentario suficientes

«No sé hasta cuanto va a aguantar el Gobierno. Pero vamos a seguir firmes, nuestra misión no terminará hasta acabar con el sanchismo", insistió este domingo en un acto en Málaga, ante un auditorio que coreaba gritos de «Sánchez dimisión».

El presidente del PP eligió la ciudad andaluza como escenario final de su campaña para reeditar el liderazgo del partido en el congreso que celebrarán el primer fin de semana de junio por ser la provincia que más avales le ha entregado en todo el país —alrededor de 10.000-. Allí, Feijóo volvió a cargar contra el Gobierno por la última revelación de la UCO que relaciona en un informe al ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con la 'trama Koldo'. Una «razón» más, dijo el líder conservador, para exigir al presidente el adelanto electoral. «Ya no cuela nada de lo que digan porque han mentido en todo, esa es la realidad. Nos sobraban motivos para salir el domingo pasado en Madrid, pero hoy tenemos 490 páginas más de motivos para seguir diciéndole a este Gobierno que es indecente. Y habrá más probablemente. Al final se sabe todo", señaló durante su intervención.

El líder gallego volvió a apelar a Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, y al resto de aliados del llamado bloque de investidura a que desistan de sostener a Sánchez para no convertirse, advirtió, en «cómplices» de los supuestos casos de corrupción que rodean a Moncloa. «Insulto» a los españoles Feijóo considera que el perdón que Sánchez pronunció el jueves tras el informes de la UCO «es un insulto a los españoles» y le exigió que dé la cara en la sede de la soberanía nacional. «Hay que decirlo alto y claro, que cuenten lo que saben, que devuelvan lo robado y que dejen paso a la democracia, que confiesen, que paguen y que dimitan", recalcó.

El líder popular insistió durante su intervención que el Gobierno y Sánchez «no tienen escapatoria» exigió al presidente que dimita «por cómplice y por mentiroso». «Lo sabía, miró para otro lado y ahora nos dice que no lo sabía. Mintió otra vez", apuntó Feijóo en alusión al informe de la UCO.

En el saco de las responsabilidades por la 'trama Koldo', los populares meten también al PSOE y a todos los ministros del Ejecutivo. «La Constitución dice que el Gobierno es responsable solidariamente de su gestión. Así que todos son todos parte de todo y van a caer todos. El partido, Sánchez y su Gobierno. Que se entreguen a la voluntad democrática de los españoles, que no huyan hacia adelante porque no hay huida posible. Están acorralados", zanjó.