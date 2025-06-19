La UCO pide permiso al juez para investigar las cuentas de Cerdán de 10 años

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido autorización al magistrado Leopoldo Puente para rastrear las cuentas bancarias personales y la información tributaria del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de los últimos diez años, pero no aquellas del partido.

En un oficio, el instituto armado argumenta que solicita estas diligencias una vez constatada la entrega del acta de diputado y su pérdida de aforamiento. La UCO solicita acceso para rastrear en tres entidades los productos financieros bancarios en los que Santos Cerdán figura como titular, representante o autorizado, a excepción de aquellas cuentas bancarias relacionadas con el PSOE o la Fundación Pablo Iglesias. En concreto, requiere información sobre los productos bancarios y financieros, todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales así como los movimientos —saldos, ingreso y pagos— desde el 1 de enero de 2014 o desde la fecha de contratación hasta hoy. También información sobre el cobro de cheques y sobre aquellas transferencias emitidas y recibidas, cambios de divisas, reintegros e ingresos en efectivo que sean superiores a los 300 euros. Asimismo, pide que se dirija un mandamiento judicial a la Agencia Tributaria para que aporte un informe de suministro de Santos Cerdán del periodo comprendido entre 2014 y 2024. Dicho informe debe contener, entre otras cosas, cuentas bancarias, rentas, cheques, fondos de inversión, seguros, bienes inmuebles, información sobre relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas, rendimientos como arrendatario, donaciones, planes de pensiones, pagos del tesoro, cajas de seguridad alquiladas y declaraciones fiscales. A la espera de su decisión, el magistrado ha ofrecido declarar voluntariamente el día 25 al ex número tres del PSOE, al que no podía citar como investigado por estar aforado, una condición que perdió este lunes al renunciar a su acta como diputado.

Socios de investidura como ERC, PNV, Bildu y Coalición Canaria se han reunido este miércoles en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que no han garantizado mantener su apoyo, en función de lo que ocurra con el caso Koldo, y han exigido nuevamente más contundencia contra la corrupción. Sánchez ha cerrado la ronda de contactos iniciada esta semana para evaluar sus relaciones con sus socios de Gobierno y de investidura, tras la implicación en el caso Koldo del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Por el momento, los socios de investidura que han acudido a la Moncloa no tienen intención de dejar caer al Gobierno, pero tampoco garantizan seguir sosteniéndolo.

La más clara al respecto ha sido la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, que le ha dicho a Sánchez en la reunión que la confianza «se ha quebrado» y que en estos momentos no puede garantizarle su apoyo, como ha contado ella misma. Preguntado sobre la continuidad de la legislatura, Rufián ha reconocido que no sabe cuánto tiempo queda ni lo que va a pasar. El PNV ha dejado claro que no van a pedir ningún plus más ni «mercadear», aprovechando la «gravedad» de la situación.