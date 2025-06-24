Rutte niega a Sánchez e insiste en que España deberá invertir el 3,5 % de PIB

Publicado por Agencias La Haya Creado: Actualizado:

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que la Alianza está «absolutamente convencida» de que España tendrá que invertir «en conjunto» el 3,5 % del PIB en capacidades militares puras en función del acuerdo que saldrá de la cumbre aliada de La Haya y precisó que habrá una revisión de los objetivos en 2029. «España cree que puede alcanzar esos objetivos (de capacidades) con un porcentaje del 2,1 %. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5 % en conjunto, así que ahora cada país informará periódicamente sobre lo que está haciendo en términos de gasto y de alcanzar los objetivos. Y de todas formas, habrá una revisión en 2029», indicó Rutte en una rueda de prensa previa a la cumbre del martes y el miércoles. La cita de La Haya tiene como principal tema en la agenda el incremento del gasto militar del actual 2 % al 5 % (desglosado en un 3,5 % para inversión militar pura y un 1,5 % para gastos relacionados), a fin de financiar las capacidades que se ha identificado necesitará la Alianza Atlántica para mantener sus labores de disuasión y defensa en los próximos años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la cumbre esperando obtener ese resultado, por el que ha venido presionando desde el inicio de su segundo mandato. «Gracias al audaz liderazgo del presidente Donald J. Trump, la OTAN está en vías de alcanzar un compromiso histórico por el que cada aliado se compromete a gastar al menos el 5 % de su PIB en defensa», indicó hoy el embajador estadounidense ante la Alianza, Matthew Whitaker, en una rueda de prensa telemática en la víspera de la cumbre. Rutte aseguró que todos los aliados se han mostrado de acuerdo con la declaración que será aprobada al término de la cumbre, así como con los mencionados objetivos de capacidades, fijados por los ministros aliados de Defensa hace dos semanas. Por lo que respecta a España, dejó claro que «la OTAN no tiene ninguna cláusula de exclusión voluntaria» y «no conoce los acuerdos secundarios ni los acuerdos colaterales». No obstante, Rutte aseguró que «todos los aliados, por supuesto, tienen el derecho soberano y también la flexibilidad de determinar sus vías para cumplir el compromiso de la OTAN». «Eso significa cuánto gastarán anualmente.

Y esto es exactamente lo que estamos haciendo», afirmó, y señaló que la «gran diferencia» con el compromiso de la cumbre de Gales en 2014, cuando los líderes aliados acordaron llegar a invertir el 2 % del PIB en gasto en defensa al cabo de diez años, reside en que esta vez habrá «informes anuales». «En 2029 vamos a hacer un balance, incluyendo la situación de seguridad internacional», dijo, abriendo la puerta a la posibilidad de tener que incrementar colectivamente la inversión militar. Hoy se organizará un foro con el sector con vistas a «colaborar estrechamente», según Rutte.