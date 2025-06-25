Cerdán pide que se siga en directo la declaración por su interés público

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha indicado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que «tiene intención de aportar toda la información a su disposición relativa a su situación patrimonial", de cara a su declaración como imputado del próximo lunes, en el marco de la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de obras y material sanitario a cambio de comisiones. En el escrito, la defensa expresa una «clara voluntad de transparencia» para aportar dicha información, mostrándose «consciente» de que «esta obligación no incumbe solo al cargo público sino también a sus familiares directos, en este caso, esposa e hija». Además, «para cotejar» los documentos que entregue al TS, propone que «mediante el Punto Neutro Judicial se obtenga toda la información disponible de los registros de los organismos públicos en su máxima expresión tanto del señor Santos Cerdán como de su mujer y su hija». Por otro lado, solicita a Puente que «acuerde que para la declaración del señor Santos Cerdán del próximo día 30 se disponga de los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y/o el público en general puedan seguirla en directo». La defensa alega que «hay que tener en cuenta que en el presente procedimiento se investiga un posible caso de corrupción que afectaría a un ex ministro todavía miembro de las Cortes Generales y a otro exdiputado que ha ostentado la Secretaría de Organización del partido político que se encuentra en el Gobierno", en alusión al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a él mismo. «El interés público del presente procedimiento resulta a todas luces indiscutible", afirma. El propio Cerdán razona que «el interés público en el contenido de las diligencias de este procedimiento está conllevando a la publicación —inevitable— en todos los medios y formatos de las grabaciones".