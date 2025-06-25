Un hombre asesina a su mujer y a su hijo en Algemesí

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un hombre de 34 años ha matado presuntamente a su mujer y a su hijo de 3 años en Algemesí (Valencia) y ha sido detenido, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los hechos han ocurrido sobre las seis de la mañana de este miércoles, tras una discusión familiar en un domicilio, según la llamada recibida por el 112, que avisó a la policía.

Los agentes de la Policía Nacional y Local desplazados al lugar encontraron los cuerpos de la mujer y su hijo y practicaron maniobras de reanimación al menor junto a los servicios sanitarios, pero no pudieron salvarle la vida.

El hombre fue detenido como presunto responsable del homicidios de su mujer y su hijo.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos.