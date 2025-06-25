Sánchez, decidido a presentarse a las elecciones generales en 2027

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado decidido a repetir como candidato del PSOE a la Presidencia en 2027, cuando correspondería celebrar las próximas elecciones generales, habida cuenta de su voluntad de no anticipar los comicios.

"Estoy decidido a presentarme a las elecciones generales en 2027", ha manifestado el jefe del Ejecutivo este miércoles en la rueda de prensa en la que ha explicado los acuerdos alcanzados en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya (Países Bajos) y en la cual ha contestado a varias preguntas sobre la situación política nacional.

Así, respecto a la supuesta trama corrupta del caso Koldo que ha precipitado la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reiterado que su Ejecutivo "es un Gobierno limpio", y ha defendido su labor de los últimos siete años, en los que ha tenido que trabajar en circunstancias "extraordinariamente adversas" y con una minoría parlamentaria que ha obligado a una negociación constante.

También ha insistido en que a él le avergüenzan casos de corrupción como los que ha destapado el informe de la UCO de la Guardia Civil y en todo caso ha enfatizado que desde las filas socialistas han sido "implacables".

Y ello para comparar cómo el PSOE colabora con la justicia mientras otras formaciones, en referencia al PP, no actúan, a su juicio, del mismo modo.

Ha recordado que la UCO pudo entrar sin problemas en la sede del PSOE para copiar datos informáticos de Santos Cerdán mientras que cuando los investigadores del caso Gürtel accedieron en su día a la sede del PP de la calle Génova "lo que se encontraron fueron ordenadores destruidos a martillazos", esto es, el ordenador que utilizaba el extesorero del partido Luis Bárcenas.

"Hemos sido implacables, hemos respondido y ojalá otros partidos políticos, ante casos con sentencias o con indicios aún más firmes de los que estamos viendo, hicieran lo propio", ha apostillado