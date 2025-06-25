La venta de ventiladores aumenta un 435% en la época de verano en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada del calor, los españoles están apostado por compras online más prácticas y rápidas para afrontar el verano y la subida de las temperaturas.

Muestra de ello es que el robot limpia piscinas experimentó un incremento en ventas del 324% respecto al mes anterior. Además, productos como los ventiladores portátiles, ideales para llevar en salidas veraniegas, y las neveras portátiles para picnic están viviendo un auténtico auge, con un crecimiento mensual en ventas del 505% y 824% respectivamente. La demanda de artículos para exteriores como sombrillas, luces exteriores y máscaras de buceo también ha mostrado una tendencia claramente al alza.