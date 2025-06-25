EasyJet cancela 53 vuelos por la huelga de tripulantes de cabina: estos son los afectados

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La aerolínea de bajo coste EasyJet ha cancelado 53 vuelos hasta las 18.00 horas de este miércoles en la primera de las tres jornadas de huelga de tripulantes de cabina (TCP) convocada por el sindicato USO, que asegura que el número de vuelos suspendidos asciende a 62.

Fuentes de EasyJet han recalcado a EFE que estos vuelos formaban parte de los servicios mínimos que la tripulación estaba obligada a realizar para garantizar la continuidad de las operaciones esenciales, incluso durante la huelga, pero han observado este miércoles "un aumento de las bajas por enfermedad".

Estas fuentes han indicado que investigarán esta situación de acuerdo con la legislación española.

La huelga se repetirá el jueves y el viernes en busca de mejoras salariales para equiparar los sueldos con los que se pagan en Europa.

El sindicato convocante, USO, sostiene que la huelga ha provocado, hasta las 18 horas, un total de 62 cancelaciones.

En concreto, según el sindicato, han sido cancelados 14 vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Málaga; 18 vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Barcelona; 24 con origen o destino en el de Palma de Mallorca; y 6 con origen o destino en el aeropuerto de Alicante, que se suman a los 28 cancelados antes del inicio de la huelga.

Según ha indicado el secretario general de USO en EasyJet, Pier Luigi Copello, los TCP españoles de EasyJet cobran los salarios más bajos de toda Europa, con un sueldo base de 14.067 euros anuales, mientras sus compañeros europeos perciben desde un 29 % más, en el caso de Portugal, hasta un 200 % más, en el caso de Suiza.

"Por ello, exigimos la equiparación salarial con el resto de bases europeas"; "no pedimos privilegios, sino lo que es justo”, ha dicho Copello.

El responsable sindical ha añadido que en torno al 75 % de la plantilla es fijo discontinuo y trabaja solo 9 meses al año con un salario base de 10.500 euros.

"España es el único país en la red de EasyJet con estas figuras contractuales precarias y, además, sus plantillas tienen base en cuatro de las ciudades con el coste de vida más alto de España: Barcelona, Alicante, Málaga y Palma de Mallorca", lo que hace que "algunos tripulantes tengan que vivir en caravanas por no poder acceder a una vivienda digna", ha explicado.

Vuelos afectados

7 vuelos cancelados en el Aeropuerto de Málaga: Ginebra, Manchester, Zúrich, Leeds, Bristol, Rabat y Niza

9 vuelos cancelados en el Aeropuerto de Barcelona: Basilea, Londres, Berlin, Niza, Manchester, Nápoles, Lisboa, Niza y Ginebra

12 vuelos cancelados en el Aeropuerto de Palma: Ginebra, Basilea, Milan, Londres, Montpelier, Manchester, Lille, Ámsterdam, Burdeos, Bristol, Belfast y Berlin.

3 vuelos cancelados en el Aeropuerto de Alicante: Glasgow, Praga y Belfast

En total, han sido 31 cancelaciones (62 considerando ida y vuelta) durante la jornada de este miércoles 25 de junio