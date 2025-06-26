Un hombre corta el cuello a su pareja y asfixia al hijo de ambos en Valencia

ALGEMESÍ (VALENCIA), 25/06/2025.- El hermano y la cuñada de la víctima junto a efectivos de Policía Nacional a las puertas del inmueble donde este miércoles un hombre de 34 años ha matado presuntamente a su mujer y a su hijo de 3 años en Algemesí (Valencia) y ha sido detenido. Los hechos han ocurrido sobre las seis de la mañana de este miércoles, tras una discusión familiar en un domicilio, según la llamada recibida por el 112, que avisó a la Policía. Los agentes de la Policía Nacional y Local desplazados al lugar encontraron los cuerpos de la mujer y su hijo y practicaron maniobras de reanimación al menor junto a los servicios sanitarios, pero no pudieron salvarle la vida. EFE/Manuel BruqueEFE

Un hombre de 34 años ha sido detenido después de presuntamente asesinar a su pareja, Alejandra Villegas, de 41, y al hijo de ambos, Samuel, que iba a cumplir 3 años en julio, en Algemesí. De confirmarse la naturaleza machista del doble asesinato, serían 17 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y 3 los niños y niñas asesinados en crímenes vicarios en este 2025. Los hechos han ocurrido sobre las seis de la mañana de este miércoles, tras una discusión en el domicilio familiar de la que alertó al 112 la propia madre y abuela de las víctimas, que reside en la misma vivienda. Los agentes de la Policía Nacional y Local desplazados a lugar encontraron los cuerpos de la mujer y su hijo y, junto con los servicios sanitarios, practicaron maniobras de reanimación al menor pero no pudieron salvarle la vida. Los agentes detuvieron al supuesto agresor, identificado como Leonardo David Arenas y origen colombiano, que previamente a la llegada de los agentes ya había llamado a la Policía para confesar los hechos. El Ayuntamiento de Algemesí ha trasladado su «consternación, dolor y firme repulsa ante este terrible acto de violencia» y, además de decretar duelo oficial en el municipio, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves a las 12:00 horas en la puerta del Consistorio como muestra de duelo, solidaridad y condena. La Policía Nacional ha confirmado que ni el agresor ni la víctima, de origen venezolano, estaban en el sistema VioGén, Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha confirmado que la mujer ha fallecido apuñalada y el menor asfixiado y que la llamada al 112 la ha realizado la abuela, que también vive en el mismo domicilio, cuando se estaba produciendo la agresión. Los familiares de Alejandra aseguran que existían malos tratos anteriores, si bien la mujer no había denunciado por miedo, y han confirmado que la pareja no estaba casada y que el hijo era de ambos. Su cuñada, Leidy Rodríguez, ha contado que, a raíz de esos episodios anteriores de violencia, la familia había acordado que la abuela, que reside en el mismo domicilio donde han ocurrido los hechos, durmiera con el teléfono a mano y que saliera a avisar si ocurría cualquier incidente. Esta mañana — por ayer—, ha dicho, la abuela ha visto como el detenido «intentaba ahorcar» a su hija y sin perder un momento «se ha calzado, ha cogido el teléfono y ha salido a la calle a pedir ayuda", aunque después ha intentado volver a por el nieto.

A este asesinato machista se une el del cadáver hallado en avanzado estado de descomposición en el interior de un cubo de basura en un piso de Gijón corresponde al de una mujer de 49 años que llevaba desaparecida desde el pasado mes de mayo y que, según la investigación, fue asesinada por un hombre, ya detenido, con el que mantenía una relación.