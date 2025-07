El TSJ dice que aforar a Gallardo fue fraude de ley

Publicado por Agencias Mérida Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que la condición de diputado autonómico del socialista Miguel Ángel Gallardo y, por ende, su aforamiento se produjo en «fraude de ley» y devuelve la causa contra éste y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al juzgado instructor. Sostiene el TSJ de Extremadura que dicho proceso se llevó a cabo de forma «apresurada» a través de «un claro acuerdo de voluntades», pues, además de la renuncia al acta de una diputada autonómica, hubo otras cuatro renuncias por parte de las personas que precedían a Gallardo en la lista electoral del PSOE por Badajoz a la Asamblea de Extremadura. Relata que el mismo 19 de mayo de 2025 un notario se desplazó a la sede del PSOE regional donde estaban los cuatro candidatos de la lista, pese a que tres de ellos residen en diferentes localidades alejadas de Mérida.

Allí, renunciaron a ser proclamados electos en «prácticamente una unidad de acto» y sin que aún hubiera renunciado la diputada autonómica que daba pie a un relevo de acta. La Sala también aclara que en esta causa concreta “poco hubiera importado cuándo se hubiera dictado finalmente el auto de apertura de juicio oral» a efectos de nuestra competencia”, en referencia a que dicho auto se emitió un día después del aforamiento de Gallardo. Recuerda que Gallardo, tras ganar la secretaría regional del PSOE, había manifestado que no adquiriría la condición de diputado para liderar la oposición en la Asamblea de Extremadura hasta que no terminara el procedimiento penal. «Es evidente que pudo hacerlo un año antes si su objetivo, como manifiesta en la actualidad, no era el aforamiento sino realizar la función de oposición en la Asamblea propia de su cargo orgánico en el partido», agrega. Al día siguiente, se produce la renuncia de la diputada Vegazo Rodríguez y, un día después, es cuando la JE de Extremadura expide la credencial de diputado autonómico a Gallardo.