Ester Muñoz promete ejercer como portavoz del PP en el Congreso con "firmeza y valentía"

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular, Ester Muñoz, ha prometido este miércoles que ejercerá su nuevo cargo de portavoz del Congreso con "firmeza" y "valentía", consciente del momento histórico actual, con un Gobierno "en descomposición" que "no gobierna".

"Soy plenamente consciente de la responsabilidad que es dirigir el Grupo parlamentario popular en estos momentos en los que España los españoles piden, exigen cuanto antes un cambio de rumbo, una alternativa", ha apuntado en declaraciones a los medios a las puertas de Génova.

Todo ello unas horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya informado que el actual portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, será el nuevo Secretario General del partido y su mano derecha, mientras que Muñoz ocupará su lugar como portavoz en la Cámara Baja.

Muñoz ha felicitado a Tellado quien, a su juicio, va a hacer lo necesario para "poner al partido a punto" para que cuando lleguen las elecciones que "los españoles están deseando" el partido esté listo para llevar a Feijóo a la Moncloa.

Tanto el cargo de Tellado como el de la nueva portavoz será ratificados en el XXI Congreso que arranca el próximo viernes en Madrid.

Una vez esto suceda, Muñoz ocupará un cargo que tiene también como función entablar relaciones con el resto de grupos parlamentarios, unas relaciones que "no van a variar" con respecto a Tellado porque no se tienen de forma particular sino "como partido", ha precisado.

"Mi relación con los grupos va a ser la que hemos mantenido hasta ahora, de cordialidad, de trato, pero sabiendo cada uno dónde estamos y quién está dispuesto a aguantar determinadas cosas en el Gobierno y quiénes no", ha agregado.

A la pregunta de si ve margen para cualquier pacto con el Gobierno, Muñoz ha asegurado que ve "muy difícil" llegar a pactos de Estado con un Gobierno que no hace políticas de Estado.

Aún así, ha añadido, el grupo popular, tiene "talante, voluntad". "Es evidente que siempre tiene que haber conversaciones y vamos a estar ahí", ha dicho.

Tras el nombramiento de Tellado y Muñoz el PSOE ha emitido un comunicado en el que señala que la formación de Feijóo "se va a parecer más a un grupo de hooligans que a un partido conservador moderado".

Unas palabras que para Muñoz son "un cumplido", teniendo en cuenta los nombramientos de Pedro Sánchez de figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García.

"Es evidente que mi perfil no les gusta. Para mí sería algo malo que al Partido Socialista, Sánchez y sus ministros, que todos sabemos cómo son, le gustara mi perfil", ha añadido.

Leonesa nacida en 1985, Ester Muñoz es licenciada en Derecho y máster en Derecho Internacional ha emergido en los últimos años como una de las figuras con mayor proyección dentro del PP, al que entró a través de Nuevas Generaciones.

Figura cercana al presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, Muñoz comenzó a ganar protagonismo a nivel nacional tras las generales de 2023, cuando fue elegida diputada al Congreso.

Unos meses después Feijóo la nombraba vicesecretaria, como parte de una reforma que llevó a cabo en su directiva para darle peso a voces femeninas y jóvenes.

La suya destaca también, como la de Tellado, por su tono combativo y vehemente que la ha llevado a tener cada vez más protagonismo en la Cámara Baja defendiendo iniciativas o participando en la sesión de control al Gobierno.