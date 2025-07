La Fiscalía se opone a investigar a Bolaños por el caso Begoña Gómez

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo (TS) acepte la petición del juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el 'caso Begoña Gómez'. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que esa es la posición fijada por el fiscal del TS Fernando Prieto en el informe elevado a la Sala de Admisión, que ahora debe decidir si sigue la línea marcada por el Ministerio Público o, por contra, accede a la petición de Peinado. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dirigió una exposición razonada al TS pidiendo que investigara a Bolaños al considerar que incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. Peinado acudió a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre la apertura de una investigación contra un miembro del Gobierno, alegando que hay «indicios razonables, sólidos y cualificados» contra Bolaños. Basaba el delito de falso testimonio en las contradicciones que apreció entre las declaraciones como testigos de Bolaños y el responsable de personal de Moncloa Raúl Díaz. El instructor citó al ministro tras el testimonio de Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se contrató a Álvarez (julio de 2018), porque éste apuntó a Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, como su superior jerárquico del momento, del que dijo que dependían realmente los nombramientos discrecionales. Bolaños, en su declaración, se desmarcó de la designación de la asesora de Gómez, indicando que el responsable «sería la persona que envió un certificado con las funciones de la misma", mencionando en este sentido a Díaz. Sin embargo, Díaz lo negó declarando ante Peinado hasta dos veces —el 14 y el 28 de mayo— para darle «la posibilidad de que recabara la información suficiente» para «facilitar el nombre de la persona que el juzgado pretende conocer» pero en ambas ocasiones «indicó que lo desconocía». Con todo, el juez considera que Bolaños «ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento».

DINERO PÚBLICO

En cuanto a la malversación, razonó que Bolaños era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno sino también en sus actividades privadas. Así las cosas, el instructor sostiene que Bolaños «ha podido participar directamente en el nombramiento de Álvarez como personal eventual y ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado». Para Peinado, en esta tesitura «solo cabría haber acordado la diligencia de entrada y registro en el edificio, perteneciente al Complejo presidencial de La Moncloa, donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento» de Álvarez. No obstante, él mismo dice que, «por ahora, sería contraria al principio de proporcionalidad", si bien aduce que deben realizarse una serie de pesquisas que, por afectar a Bolaños, debe acordarlas el Supremo, tales como requerir toda la documentación relativa a la propuesta y al nombramiento de Álvarez, «con especificación de las funciones que se le asignan", así como la «relación de todos los pagos que se han realizado» a la asesora de Gómez. De esta forma, Peinado busca ampliar el catálogo de investigados en el denominado 'caso Begoña Gómez'.

El juez defiende que Bolaños ha omitido con reticencias maliciosas las corrrectas contestaciones de una verdad que conocía