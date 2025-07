Feijóo arma un PP a su medida para ganar a Sánchez «desde el centro reformista"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conformado un nuevo PP a su medida, pensando en una próxima confrontación electoral con Pedro Sánchez y en la «reconstrucción» de España desde un modelo de centro reformista al estilo de José María Aznar. Después de dejar a su nuevo «número dos» Miguel Tellado al frente de la sala de máquinas de Génova, Feijóo ha dejado claro que el XXI Congreso no acaba este fin de semana, al condicionar su éxito a la victoria en las próximas elecciones. Incluso ha llegado a decir que sería un «fracaso» si no lo lograra, fiando así todo el poder que ha reunido en un congreso sin contestación, presidido por la unanimidad y la ausencia de voces discordantes, al triunfo en las urnas. En un discurso en clave interna, Feijóo ha correspondido al apoyo del 99,24 % de los compromisarios que han votado este sábado garantizando que en ningún caso actuará como Pedro Sánchez y llegando a pedir a los suyos que le echen si hace lo mismo que el líder de los socialistas. Feijóo no solo ha logrado aglutinar todo el poder posible, se lleva también de las dos primeras jornadas del Congreso la bendición de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, al que ha reconocido abiertamente como su referente. Con los barones rendidos a su liderazgo, el aval de la vieja guardia y la madrileña Isabel Díaz Ayuso sin ánimo alguno de protagonismo —ha sido la única baronesa que no ha hecho declaraciones a los medios esta jornada-, el político gallego se conjura ya para ganar sí o sí las elecciones en lo que muchos en el partido ven como su última oportunidad. Un dirigente lo ha resumido en una frase: «Si me la juego, dejadme que lo haga con mis armas». En este sentido, la designación de Tellado, su fiel escudero en Galicia, como secretario general con mando único, se interpreta como garantía de movilización permanente del partido, ya que aunque quieren las elecciones cuanto antes no está claro qué hará Sánchez. El enorme peso del poder gallego en Génova se completa con un Comité Ejecutivo donde Feijóo ha cambiado a más de la mitad de sus miembros, con personas de su máxima confianza, sin aplicar —insisten en el partido— cuotas territoriales, aunque Madrid sale ganando en el cómputo. Más allá de cuándo toque volver a las urnas —el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que Sánchez no llega al otoño-, Alberto Núñez Feijóo ha dejado este sábado el recinto ferial de Ifema acompañado de su equipo gallego de toda la vida, con el mandato de un partido unido y en su bolsillo la que puede ser su última bala política.