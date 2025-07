El juez cita a Pardo de Vera y Herrero el 21 de julio

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la segunda pieza del 'caso Cerdán', citó este lunes a declarar en calidad de investigados a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, el próximo 21 de julio. En el caso de Pardo de Vera, según la UCO, los audios grabados de forma subrepticia por Koldo García, quien fuera asesor ministerial de Ábalos, la sitúan como una pieza más en la presunta trama protagonizada por el propio García, Ábalos y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE hasta hace cuatro semanas y ahora en prisión provisional sin fianza. El juez Moreno interrogará a los dos ex altos cargos de Transportes después de que el magistrado pusiese en sus manos la decisión de imputarles al apreciar indicios «suficientes» en su contra tras el informe de la UCO del pasado 12 de junio. Puente indicó en un auto que ambos habrían «podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones", asistencia a Ábalos y a Koldo. En concreto, esa ayuda habría estado destinada a «que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término", facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía. Los investigadores, en concreto, detallaban en ese informe que Koldo García «se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero", para la «manipulación» de procesos de contratación. Para ello, y siempre según los audios intervenidos a Koldo en el registro de su vivienda en Alicante en febrero de 2024, los agentes reflejan una conversación, grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, en la que pide con insistencia una adjudicación para Levantina, Ingeniería y Construcción, presidida por el investigado José Ruz.