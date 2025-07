Armengol asegura que no mintió al declarar que no conocía a Aldama, porque no le recordaba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha asegurado este martes en el Senado que no mintió en su comparecencia anterior por el caso Koldo cuando dijo que no conocía al comisionista Víctor de Aldama, porque no le recordaba, aunque pudiera haber estado años antes en una reunión como acompañante.

Armengol lo ha explicado así en el primer interrogatorio de su segunda comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, trece meses después de la primera, al preguntarle Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, por esa presunta mentira, motivo por el cual ha sido llamada a repetir declaración en la Cámara Alta.

"No he mentido, he dicho todo lo que sé , todo lo que recordaba y todo lo que sabía", ha aseverado la también líder del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear al reiterar a Gordillo que no puede conocer a las miles de personas que ha recibido en sus cargos políticos.

Armengol ha indicado que cuando De Aldama desveló que había estado con ella en el Consolat del Mar, sede de la Presidencia balear, repasó junto a su secretaria la agenda y encontró que figuró una vez como acompañante del empresario Pepe Hidalgo, de la aerolínea Air Europa.

"Ni he mentido ni he ocultado información, lo diré una y mil veces", ha reiterado Armengol, mientras Gordillo ha afirmado que no la cree y que, por haber mentido, debería dimitir.