El TS: para aguantar a Ábalos y Koldo hay que tener «paciencia franciscana»

Publicado por MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo comienza a hartarse de los continuos escritos de José Luis Ábalos y su exmano derecha Koldo García para tratar de frenar todos y cada uno de los movimientos del juez Leopoldo Puente para indagar o profundizar sobre la trama corrupta en la que están ambos imputados. Los permanentes intentos de boicot de cualquier orden del juez o instrucción del juez a la Unidad Central Operativo (UCO) por parte de los dos encausados han llegado incluso a provocar las chanzas en la Sala de lo Penal del alto tribunal, que este jueves puso en valor la «paciencia franciscana» del instructor Puente al tener que defenderse una y otra vez de los ataques de los dos investigados, quienes le acusan desde hace meses y de manera repetitiva de estar llevando a cabo una «investigación prospectiva». Un argumento, el de esa «investigación prospectiva», que el Supremo tacha de «mágica locución» de la que suelen «abusar» los abogados defensores.

Los togados de la Sala de lo Penal apelan al aguante y estoicismo que siempre se le ha atribuido a San Francisco de Asís en el auto en el que desestiman los recursos de apelación interpuestos Ábalos y Koldo García contra la decisión del instructor de la causa de encargar a la UCO la elaboración de un informe sobre el proceso de adjudicación de obras supuestamente amañadas por la trama que denunció el presunto conseguidor de la red, Víctor de Aldama, quien entregó en el Supremo una relación de obras «preadjudicadas» subrayadas en fluorescente.

Virginia Barbancho, la que fuera jefa de Jésica Rodríguez en la empresa pública Tragsatec, confesó ayer en la Audiencia Nacional que fue la «Presidencia de Adif», que entonces ostentaba la hoy imputada Isabel Pardo de Vera, la que ordenó que se «hiciera la vista gorda» con el absentismo total de la exnovia de José Luis Ábalos, quien jamás apareció por las oficinas ni entregó trabajo alguno, a pesar de recibir puntualmente su sueldo.

«Descubrí que no fichaba y me dijeron de Adif que la dejara en paz. Se lo dije a mi jefe. Le dije que no fichaba y que ni siquiera hacía parte horario. Pero me insistieron en que la dejara en paz y que la dejara de acosar. Y con eso ya se acabo», abundó la exjefa de Rodríguez, quien explicó ante el magistrado que no quiso a entrar en un enfrentamiento directo con sus superiores porque en una semana se marchaba.

«Nos dijeron que dejáramos tranquila a la sobrina de Ábalos», dijo la jefa de Jessica Rodríguez ayer en su declaración ante el juez.