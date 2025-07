Esperanza Aguirre muestra su alegría por la investigación a Cristóbal Montoro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha mostrado este domingo muy crítica con el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, imputado por cohecho, fraude, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos: «Me alegro mucho de que se investigue al señor Montoro», ha afirmado. En declaraciones a RAC1, Aguirre ha recordado que, cuatro días antes de las elecciones municipales de 2015, en las que encabezaba la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid, se filtró su declaración de la renta de 2013, lo que a su juicio le acabó costando la victoria: «No fui alcaldesa por un escaño», ha rememorado. «No sé quién filtró mi declaración de la renta. Alguien no tenía interés en que yo fuera alcaldesa», ha constatado Aguirre, que en aquel momento sospechaba que los responsables de la filtración habían sido los socialistas, si bien ya entonces quiso pedir explicaciones a Montoro. Aguirre llamó al entonces ministro de Hacienda, que «no se puso al teléfono», y también llamó a Mariano Rajoy, que era presidente del Gobierno y sí contestó a su llamada, aunque «no sabía nada de esto». También acudió a la Fiscalía General del Estado y presentó una denuncia, pero no la tomaron en consideración, según ha recordado Aguirre, que ha puntualizado que el hoy presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no tiene nada que ver con esto». «Han pasado diez años y yo todavía no sé quién filtró mi declaración», ha dicho Aguirre, que ha hecho hincapié en que tuvo que quedar «rastro» de quién había accedido a sus datos fiscales. Por ello, ha deslizado un mensaje a los responsables actuales de Hacienda: «Está perfectamente determinado quiénes son los que han entrado. Sería muy bueno que me lo dijeran. A lo mejor, los que están ahora podrían hacerme este favor».