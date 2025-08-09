Cruce de mociones sobre el uso de los espacios públicos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El PSOE presentará mociones en el Parlamento murciano y en los ayuntamientos de la región para garantizar el uso de los espacios públicos para la celebración de eventos de interés social, cultural o religioso como hasta ahora.

Reaccionaba así este viernes a la moción aprobada por el pleno de Jumilla el 28 de julio en sentido contrario que impide el rezo colectivo musulmán del fin de Ramadán y la Fiesta del Cordero en el campo de fútbol.

«El PP tiene que posicionarse: o está del lado del odio o del de la democracia. En derechos fundamentales, no hay lugar para la equidistancia», ha indicado en un comunicado su portavoz en esa Cámara, Carmina Fernández.