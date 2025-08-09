Comienzan los traslados de los menores migrantes

Publicado por Redacción Las Palmas Creado: Actualizado:

El Gobierno iniciará este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde las Islas Canarias a recursos estatales de protección internacional en la Península, con la derivación de un primer grupo de diez jóvenes.

Así lo han detallado este sábado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respecto al primero de los traslados con los que el Ejecutivo avanzará en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo. Fuentes del Gobierno de Canarias han confirmado también este primer traslado, aunque han señalado que las salidasestán condicionadas a la disponibilidad de plazas en los vuelos y que en caso de no poder efectuarse el Ejecutivo central deberá volver a presentar la solicitud.

Para la derivación, el Ejecutivo central debe pedir autorización a Canarias, que ostenta la tutela de los menores.