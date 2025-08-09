Una barredora mecánica probable causa del incendio de la Mezquita

Publicado por Agencias Córdoba Creado: Actualizado:

Una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor de la Mezquita-Catedral de Córdoba es la probable causa del incendio ocurrido en la tarde-noche de este viernes en el interior del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado a los periodistas que aunque se trata de un incendio que ha afectado a varias partes del monumento la rápida intervención de tres dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba ha evitado «una catástrofe». Bellido, que se ha desplazado a la Mezquita-Catedral junto al obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, ya que el actual obispo, Jesús Fernández, se encuentra en Roma, ha indicado que el fuego se encuentra «controlado y sectorizado», es decir que no hay «llama viva». Uno de los bomberos que ha participado en las labores de extinción ha tenido que ser evacuado del lugar al sufrir un golpe de calor, sin que, por el momento, se conozcan más datos sobre su estado. El regidor municipal también ha adelantado que los bomberos permanecerán en el recinto durante toda la noche refrescando la zona y terminando de extinguirlo y por la mañana «ya evaluaremos los daños con la luz del día». Las tres dotaciones de bomberos desplazadas han actuado desde el exterior del templo, desde el interior y desde las cubiertas donde han contado con la colaboración de personal que realiza las obras de restauración en las mismas y que se había desplazado a la Mezquita-Catedral al tener conocimiento del siniestro. El incendio se ha originado alrededor de las 21.15 horas entre la capilla del Baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, en la zona de Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral, según ha señalado a los periodistas el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández. Las llamas se han extendido rápidamente hasta las cubiertas.