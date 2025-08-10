Muere una mujer al precipitarse desde un cuarto piso en Vigo

Publicado por Agencias Vigo Creado: Actualizado:

La Policía investiga la muerte de una mujer que se cayó desde un cuarto piso en Vigo. Fuentes policiales han confirmado este domingo que el marido de la víctima se encontraba en su domicilio y que no se percató del suceso en el momento de los hechos. Los investigadores intentan esclarecer lo sucedido en el inmueble de la Avenida de la Florida, pero en un principio descartan el crimen. Los investigadores acudieron al lugar para analizar las circunstancias de su fallecimiento este mediodía. La policía ha descartado que tras esta muerte haya un homicidio.