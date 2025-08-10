Abascal dice estar "entristecido" por la postura en inmigración de parte de la Iglesia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España).Matias Chiofalo - Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado estar "perplejo y entristecido" por la posición de parte de la jerarquía eclesiástica en materia migratoria, frente "al islamismo extremista que avanza" y también por "su silencio" respecto a muchas políticas del Gobierno.

En una entrevista en el medio digital Bipartidismo Stream, Abascal ha señalado que este silencio no sabe si se debe a los ingresos públicos que recibe o si tiene que ver con los casos de pederastia que tienen a la Iglesia "absolutamente amordazada" pero, en todo caso, él, que se declara católico, tiene una responsabilidad política que va a ejercer, insistiendo en denunciar, entre otras cosas, la inmigración ilegal masiva.

Abascal se ha referido así al apoyo que la Conferencia Episcopal Española ha dado a los musulmanes, subrayando que la libertad de culto está amparada por la Constitución, después de que el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) aprobara una norma para prohibir en los polideportivos municipales los actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos ajenos al consistorio.

Entre ellos, los que suele celebrar en esas instalaciones el colectivo musulmán de la ciudad, como el rezo del fin del Ramadán.

El líder de Vox, tras afirmar que cada semana que Pedro Sánchez pasa en el Gobierno, "es letal" para los ciudadanos, ha dicho que los españoles no están condenados "a aceptar mansamente" una invasión promovida por este Gobierno y por las políticas del bipartidismo europeo.

"España no es Al-Ándalus. España no es Marruecos. Ni va a serlo. No vamos a permitirlo", ha advertido.