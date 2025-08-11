La restauración de la Mezquita de Córdoba constará un 1 M€

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha cifrado este lunes en un millón de euros el coste estimado inicial que supondrá la restauración de los daños en la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio del pasado viernes, y ha defendido la «excelente gestión» del Cabildo (Iglesia) en este monumento. La responsable de Cultura ha eludido hacer valoraciones sobre las causas del fuego hasta que no concluya la investigación abierta y se cuente con un informe, y ha considerado además «imprudente» a quienes ya han apuntado a una posible negligencia.