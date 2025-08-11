La Fiscalía denuncia Leire Díaz por "intento de soborno"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la ‘fontanera’ de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset por el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa. Al menos en el caso de Stampa, Díez y Dolset afirmaron actuar en nombre de Santos Cerdán, tal y como han revelado a este periódico fuentes de la investigación. Según el decreto del fiscal Juan Pablo Nieto, remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, ambos denunciaron que Díez le ofreció favores a cambio de «información sensible» de los casos en los que trabajan. El pasado julio, el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado 9 de Instrucción de Madrid, ya imputó a Díez por cohecho y tráfico de influencias, a cuenta de sus supuestas maniobras para, entre otros objetivos, desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.