Sánchez expresa su reconocimiento a todos los profesionales que trabajan en los incendios

Imagen de archivo (22/6/2022) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludando a bomberos que trabajaron en la extinción de un incendio forestal

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes su reconocimiento para todos los profesionales que están trabajando sin descanso en la extinción de los numerosos incendios forestales que están activos en diferentes lugares de España.

En un mensaje en la red social X, Sánchez traslada además todo su "cariño" para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid) a causa del fuego -un varón de unos 50 años que este lunes sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo y fue rescatado por los servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas-.

El jefe del Ejecutivo destaca que el Ministerio del Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante la proliferación de incendios, recuerda que la situación es de "riesgo extremo" y pide "mucha precaución".

Entre los cuerpos a cuyos profesionales muestra su reconocimiento menciona expresamente las Brigadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos y "otros servicios de emergencia que están trabajando sin descanso".

También ha utilizado esa red social para abordar la extensión de los incendios el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha apuntado que los muchos fuegos que afectan a la geografía española están generando una situación "muy delicada" en todo el país, en estos momentos "con especial intensidad" en Madrid.

Núñez Feijóo añade -en un mensaje de esta madrugada- que "es imprescindible la solidaridad con los afectados, el agradecimiento a los efectivos que trabajan en la extinción y la altura de miras de todos".