Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano"

Los obispos se han enfrentado este martes a Vox tras las críticas de Santiago Abascal después de que la Iglesia se posicionara contra el veto del PP y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha apelado a la «dignidad humana» y el «bien común» para abordar la acogida de los migrantes. En un mensaje en X, Argüello ha asegurado que «no es posible abordar el asunto de las migraciones sin abordar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo en la economía y sus consecuencias políticas para organizar la convivencia». «Ni capitalismo ni individualismo son la solución», ha afirmado Argüelles, un mensaje muy en línea con las ideas del anterior papa, Francisco. Más allá ha ido el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que ha afirmado: «Debemos decir con contundencia que un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano». «La xenofobia está absolutamente fuera de lugar en el catolicismo», ha agregado el arzobispo, que ha resaltado que la postura de Vox «es completamente contraria a la de la Iglesia». «La Conferencia Episcopal dijo lo que debía decir, mencionando la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se pone de manifiesto el derecho a una libertad religiosa fundamentada también en el Concilio Vaticano II», ha dicho Planellas. La Iglesia argumenta que su inequívoca postura en favor de la acogida de los migrantes se remite a la Doctrina Social y a los Catecismo. La Conferencia Episcopal ha apoyado los procesos de regularización extraordinaria que actualmente estudia el Congreso. También se ha posicionado en contra de las proclamas de Vox sobre «deportaciones masivas» y ha exigido que no se utilice a los migrantes como «arma política».