Feijóo afea a Sánchez su ausencia en la reunión de líderes con Trump y Zelenski

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La ausencia de Pedro Sánchez en la cumbre promovida este miércoles por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, para citar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un grupo reducido de líderes europeos y con el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelenski, levantó ampollas en el PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, cree que no invitaran al presidente del Gobierno se debe al «acercamiento unilateral de España a China", en referencia al contrato entre el Ministerio del Interior y la multinacional china Huawei y también al «apoyo a la dictadura venezolana». «Son consecuencia de que nuestro país juegue en segunda división", zanjó el mandatario gallego. En realidad, Sánchez no estuvo presente en la cumbre con Trump y Zelenski, pero sí lo hizo, de forma telemática, en la que tuvo lugar una hora más tarde entre la llamada 'coalición de los voluntarios'. Que integra a 30 países y fue concebida para apoyar militarmente a Ucrania, En ella se abordó la situación de Kiev antes de la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia que se celebrará el viernes en Alaska. Esta circunstancia no fue óbice para que en el PP denuncien que España esté «perdiendo peso internacional». El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera que esta circunstancia se debe a los «desvaríos» del Gobierno en materia internacional