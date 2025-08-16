Pedro Sánchez visitará este domingo las zonas de los incendios de León y Ourense

Imagen del incendio forestal en A Rúa (Ourense), este sábado. EFE/ Brais Lorenzo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Según fuentes de Moncloa, el jefe del Ejecutivo hará posteriormente una declaración en un Puesto de Mando Avanzado.

La próxima semana está previsto que el presidente visite otras zonas afectadas por los incendios.