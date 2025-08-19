El fuego cerca el lago de Sanabria

Publicado por Agencias Zamora Creado: Actualizado:

Ya son seis los pueblos del entorno del Lago de Sanabria en Zamora desalojados este lunes por el incendio forestal de Porto (Zamora) mientras que hay otras seis localidades de la zona confinadas y preparado el dispositivo por si hubiera que desalojarlas también. El fuego, que se originó el pasado jueves por el rayo de una tormenta y está descontrolado y en nivel dos del Índice de Gravedad Potencial, es en estos momentos el que más preocupa y el que peor evolución presenta en la provincia de Zamora.

Entre las doce poblaciones evacuadas o confinadas suman entre 7.000 y 8.000 vecinos y veraneantes, según distintas fuentes oficiales, que se ven afectadas actualmente por el incendio, después de que otros 1.350 vecinos de Porto hayan regresado este lunes a sus casas tras ser desalojados el día de inicio del fuego. Este lunes se han desalojado por la mañana los cámpines y chalés del entorno del Lago de Sanabria y las localidades de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria a las que a primera hora de la tarde se han añadido las de Murias, Cerdillo, San Ciprián de Sanabria y Coso. El incendio, que se extendió primero por la Sierra de Porto, avanzó después hacia los valles de Casaio en Ourense y del lago de la Baña en León, y las últimas jornadas se ha extendido hacia el este por el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto. Los fuertes vientos de dirección cambiante han hecho que el fuego haya avanzado en ese espacio natural protegido por los valles de Vega de Conde y Vega de Tera y haya llegado a la laguna de la Ventosa. La densa columna de humo impide la actuación de los medios aéreos para atacar el fuego de forma directa, lo que agrava la situación ya de por sí complicada por el viento y la orografía montañosa del terreno. Los vecinos de los pueblos desalojados se han trasladado al Centro de Negocios de Benavente, donde se ha preparado el pabellón central con camas y hay personal de Cruz Roja y psicólogos para dar apoyo a los evacuados.

EN ORENSE

Nueve incendios forestales siguen activos este lunes en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno, según el último balance de la Consellería del Medio Rural. Aunque todos los focos activos se originaron en la provincia de Ourense, algunos afectan también a superficie de las provincias de Zamora y Lugo. El que más ha avanzado durante la noche es el que se originó en la tarde del miércoles en el municipio de Larouco, que ha alcanzado las 15.000 hectáreas y tras pasar a la provincia de Lugo afecta en total a siete municipios.

Al menos 250.000 hectáreas se han quemado en España en lo que va de año contando las 138.000 cuantificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica hasta el 10 de agosto y las ofrecidas por los distintos gobiernos regionales de las tres grandes zonas iniciados posteriormente y activos esta semana: 62.000 en Ourense, 31.500 en Molezuelas de la Carballeda y 11.000 en Jarilla (Cáceres). La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado este martes que su departamento ha cuantificado 138.000 hectáreas hasta el 10 de agosto con la información de las comunidades autónomas, y que hasta dentro de unos días no se dispondrá de los datos de los fuegos de la ola de incendios que se declaró a comienzos de la semana pasada, a partir del 11 de agosto. Pero sumando sólo las cifras oficiales más importantes, el dato ronda las 250.000 hectáreas, a las que habría que seguir añadiendo las miles de hectáreas más que se han quemado en las decenas de fuegos de la última semana por todo el país. Durante una visita al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, la ministra ha dicho que es «preocupante» el dato de hectáreas quemadas. La cifra asciende a 138.000, aunque el dato es hasta el día 10 de agosto, por lo tanto, «ni siquiera tiene en cuenta los incendios que están actualmente activos por muchas partes del territorio", ha advertido la ministra.