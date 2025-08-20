Cinco heridos, uno de ellos grave, ayer en Portugal

Publicado por EFE Lisboa Creado: Actualizado:

Cinco operarios de una empresa de protección forestal dedicada a la lucha contra incendios resultaron heridos este martes, uno de ellos de gravedad, mientras combatían las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. Así lo informó la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) en un comunicado.

A las 17.20 hora local de ayerun operario de Afocelca —empresa de protección forestal propiedad de los grupos del sector de la celulosa Altri y Navigator— sufrió heridas graves y otros cuatro resultaron heridos leves durante las operaciones de extinción del incendio rural que arde en el municipio de Sabugal. El herido grave fue estabilizado y evacuado en un helicóptero al Hospital de São João, en Oporto.