Diario de León
ensañamiento

El leonés al que su ex mujer intentó envenenar sufre ahora un ataque en la cara con ácido

Cinco heridos, uno de ellos grave, ayer en Portugal

MIGUEL PEREIRA

MIGUEL PEREIRA

Publicado por
EFE
Lisboa

Creado:

Actualizado:

Cinco operarios de una empresa de protección forestal dedicada a la lucha contra incendios resultaron heridos este martes, uno de ellos de gravedad, mientras combatían las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. Así lo informó la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) en un comunicado.

A las 17.20 hora local de ayerun operario de Afocelca —empresa de protección forestal propiedad de los grupos del sector de la celulosa Altri y Navigator— sufrió heridas graves y otros cuatro resultaron heridos leves durante las operaciones de extinción del incendio rural que arde en el municipio de Sabugal. El herido grave fue estabilizado y evacuado en un helicóptero al Hospital de São João, en Oporto.

tracking